Lewandowski vs Benzema: ¿quién es mejor goleador?

Lewandowski llega para revolucionar el torneo local

El que he ejercido su dominio en LaLiga que no los últimos ciclos ha sido Benzema. El galo se ha consolidado en el once de Carlo Ancelotti, y los llevó al doblete en la temporada pasada.

Lo cierto es que, ya llegó el enemigo número uno de madridismo. Y no puede ser otro que el líder e histórico de la selección de Polonia. Un cambio de aires que los culés aplauden, y los rivales se santiguan por lo que se les viene.