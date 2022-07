Altered: el nuevo espacio gastronómico creado por el estudio de food design We Crave

El proyecto, que supone una nueva etapa para este estudio, ofrece una propuesta gastronómica casual, novedosa y diferenciadora. Su carta se compone de platos elaborados con productos de calidad con sabores vivos, puros e intensos.

El concepto de Altered es una síntesis entre el diseño, el arte y la gastronomía, que surge de una colaboración con La Marzocco, una de las máquinas de espresso de más alta calidad del mercado, en la que se utilizan cafés de Nomad Coffee.

El diseño gastronómico tiene como objetivo mostrar la transformación y la evolución de los ingredientes, alterando su estado original, pero manteniendo su pureza, integrándose sinérgicamente en recetas que buscan una experiencia sublime. Fruto de esta filosofía y del trabajo que realizan en el estudio We Crave, nace Altered by We Crave.

Se trata de un nuevo proyecto es una síntesis entre el diseño, el arte y la gastronomía. En esta nueva experiencia, que ya puede disfrutarse en su espacio de la calle Conde de Xiquena 12, la oferta gastronómica es casual, pero con elementos diferenciadores que llevan el sello de este estudio de food design. Así, Altered by We Crave nace con el objetivo de proporcionar una experiencia sensorial única, sorprendiendo al comensal con platos capaces de generar emociones y memorias, y que destacan por la exquisitez propia de los ingredientes utilizados en ellos, siendo cocinados mediante técnicas de alta cocina, logrando conexiones inesperadas.

Propuesta inmersiva y sensorial

Esta novedosa propuesta ofrece al comensal una experiencia gastronómica inmersiva y sensorial, desafiando el concepto de comer fuera de casa tal y como lo conocemos, para brindar nuevas formas de apreciar, valorar y disfrutar de la comida. Así, la experiencia Altered by We Crave es multisensorial, y comienza con el sentido de la vista, ya que lo que saboreamos se ve afectado por lo que vemos, fijando el protagonismo en la apariencia del plato, su color, su opacidad y su forma. Sin embargo, antes del estímulo visual, ha existido ya una anticipación de la experiencia en forma de las expectativas que tenemos antes de probar la comida.

Estas, junto a las sensaciones que tendremos después de consumirla, pasarán a formar parte de nuestra memoria gustativa. De este modo, antes del primer bocado, se estimula el sentido del olfato, dándonos una pista de lo que vamos a comer. Justo después de este momento, le sigue el despertar de los otros sentidos como el gusto, con el sabor; el tacto, con la textura; y el oído, que se despierta con sonidos generados con los actos de morder y masticar.

Una experiencia sublime para los sentidos

Para lograr un momento único, la carta de Altered by We Crave está compuesta con platos originales elaborados con productos de calidad que dan como resultado sabores vivos, puros e intensos con el estilo, la filosofía y la sensibilidad de We Crave. Sus platos se inspiran en el arte, con un estilo refinado y minimalista, y han sido creados teniendo en mente un juego cromático que busca alterar la percepción del plato en sí.

La selección de ingredientes que componen las recetas de Altered by We Crave ponen en valor la agricultura regenerativa y el trabajo artesano, basándose en un profundo respeto a la tradición y al producto. Además, es fruto del análisis y la reflexión y es el resultado de una constante exploración de la tierra y el mar en búsqueda de ingredientes autóctonos, incluyendo variedades poco conocidas o en desuso. Así, en la carta de Altered encontramos tostadas de masa madre, brioche hojaldrado o pan de centeno –para empezar el día– servidas con Crema de Macadamia con Rábano Sandia, Setas Silvestres, Queso Cebreiro con Miel de Bellota o Mantequilla orgánica de Cantabria. También se ofrecen en las primeras horas del día los Gröd (avena danesa) de Fruta de temporada o Nueces tostadas; o propuestas de bakery como Croissant Estella, Biscuit de Dátiles y Oregones o Alter Cookies.

Platos de picoteo

Para el mediodía, se ofrecen platos de picoteo como Colston Bassett, con mermelada de frutas de temporada en pan brioche hojaldrado; junto a otros nombres como el Roll & Enjoy, Fruit Leather de Melocotón con Lardo de Montaña, Sirope de Arce y Nuez de Brazil; o Eat Light, Sardinas de Cantábria Ahumadas, Vinagreta de Cebolla Frita y Aceite de Cebollino Chino. Podemos agregar alguna ensalada como Mix & Discover, Remolachas Asadas en Café con Queso Moluengo y Pamplinas de Agua, las Acompañan a esta propuesta una amplia selección de vinos blancos, tintos, rosados y generosos.

En resumen, la propuesta de Altered by We Crave invita al comensal a acercarse a la naturaleza más pura dándole todo el protagonismo a los ingredientes y sus sabores a través de los cinco sentidos.

El protagonismo especial del café

El proyecto Altered by We Crave surge de un partnership con La Marzocco (Florencia, 1927) ya que ambas casas comparten la filosofía del buen hacer, el diseño y el respeto por el producto. Esta firma es reconocida a nivel mundial como una de las máquinas de espresso de más alta calidad y excelencia por su extraordinaria manufactura, que además cuenta con un diseño único con especial atención a los detalles.

Además, Altered usa el café de Nomad Coffee –que solo usan 10 cafeterías en Madrid– con los que también comparte filosofía: honestidad, espíritu y excelencia. Este tostador, nacido en Poble Nou (Barcelona), busca constantemente innovar y sorprender con los orígenes de café. En Altered se ofrecen cafés de orígenes conocidos como Colombia Chambaku o Brazil Brejetuba y más desconocidos como China Kaku o Burundi Gahahe.