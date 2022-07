Xavi Hernández insiste en su idea y asegura que “el resultado ahora mismo no importa”

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, reconoció la falta de gol de su equipo este miércoles en el primer encuentro de pretemporada ante el Olot, en el que no lograron imponerse (1-1). Según el entrenador, no obstante, “ahora mismo no importa”.

“Se han visto cosas con los jóvenes y los que llevan más tiempo. Intentamos implantar de nuevo nuestra idea. Hay muchos futbolista nuevo y joven, pero contento con el esfuerzo y sacrificio. La valoración es positiva pese al resultado, que no es una victoria, pero ahora mismo no importa“, dijo Xavi a los medios oficiales del club.

El cuadro ‘culé’ gozó de oportunidades para llevarse el encuentro, sobre todo en la primera parte. “Primer partido de pretemporada con fatiga, un poco espesos. Hemos tenido ocasiones para ganar el partido bien, pero no las hemos materializado”, apuntó.

“Pablo Torre y Kessié necesitan tiempo para que sepan nuestro modelo de juego. Solo llevamos una semana entrenando y los veo muy bien. Los dos nos pueden ayudar mucho”, reconoció Xavi, quien destacó la habilidad del marfileño para llegar a línea de fondo y centrar, mientras que el español de 19 años demostró su talento entre líneas.

PABLO TORRE: “ESTOY CONTENTO POR EL DEBUT, JUGAR EN EL BARÇA NO SE HACE TODOS LOS DÍAS”

Precisamente, Pablo Torre mostró su alegría al vestir por primera vez la elástica del conjunto azulgrana. “Estoy contento por el debut. Jugar en el Barça no se hace todos los días. Estaba mi padre en la grada y sé que le hace muy feliz“, afirmó.

Sobre el encuentro, el joven centrocampista se mostró autocrítico. “Al final esto va de coger ritmo, hemos sacado cosas buenas y obviamente malas. Tenemos que seguir mejorándolas porque ahora viene la gira y nos enfrentaremos a grandes equipos”, sentenció.