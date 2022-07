Alejandro Sánchez (Staynutri), el chef que lucha contra los TCA en Tiktok

Alejandro Sánchez, Staynutri en una cuenta de Tiktok con más de 300.000 seguidores, lucha contra los TCA y por promover hábitos de vida saludables.

El 11% de los jóvenes españoles podría sufrir algún tipo de trastorno alimentario, según un estudio de la Asociación Contra la Anorexia y la Bulimia.

Tras el COVID-19 las nuevas tecnologías han tomado aún más relevancia en nuestra sociedad, entre estas, las redes sociales. El uso de estas redes no para de crecer cada año y su uso es cada vez más extendido. Por otro lado, los Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA) también están a la orden del día, y durante la cuarentena salieron a relucir un considerable número de casos.

El boom de cuentas relacionadas con malos hábitos nutricionales, disfrazados de dietas sanas, así como la proliferación de filtros y retoques para reducir centímetros del cuerpo y la presión social sobre la imagen corporal han aumentado significativamente el riesgo de padecer este tipo de enfermedades. De hecho, el 11% de los jóvenes españoles podría sufrir algún tipo de trastorno alimentario, según un estudio de la Asociación Contra la Anorexia y la Bulimia (ACAB).

El impacto de las redes sociales en los TCA

“Las redes sociales han ayudado a normalizar enfermedades como los trastornos de la conducta alimentaria. Por ejemplo, el 50% de las mujeres que sigue las cuentas de alimentación sana o de ejercicios en redes sociales tiene un riego significativo de desarrollar algún tipo de trastorno de la alimentación”, explica María Ignacia Burr, psicóloga de los departamentos de Psiquiatría y de Nutrición y enfermedades metabólicas de la Clínica Las Condes en un informe.

Por otro lado, un estudio de la Universidad de Aston (Birmingham) afirma que los usuarios de las redes sociales modifican su dieta en relación con lo que comen los perfiles a los que siguen. Además, las personas que más tiempo pasan en redes sociales tienen más problemas con su imagen y sus hábitos de consumo, según la Escuela de Medicina de la Universidad de Pittsburgh, recoge el portal Con Salud.

Staynutri: una lucha contra los TCA

Entre este mar de datos y los riesgos inminentes que supone navegar en cuentas que, aparentemente, promocionan una alimentación sana están nutricionistas como Alejandro Sánchez. Bajo el alias “Staynutri”, y con más de 300.000 seguidores solo en TikTok, ha hecho de la lucha contra los TCA su seña de identidad. Staynutri es chef de formación. Estudió en la Escuela Superior de Hostelería de Madrid. Afirma que su pasión por la nutrición comenzó gracias su profesora de Tecnología de Alimentos. Su enfoque de la asignatura le llevó a preguntarse e investigar cómo se comportan los distintos alimentos en nuestro cuerpo, tanto crudos como cocinados.

Tras su incursión en las redes sociales, Staynutri observó, con horror, cómo cientos de cuentas que decían promover hábitos de vida saludable, en realidad no hacían sino alentar desórdenes alimenticios. Tras recibir cientos de mensajes de personas con este tipo de problemas, se puso manos a la obra. “Los TCA están a la orden del día. Para reducir este impacto necesitamos a más gente que divulgue buen contenido y que de cariño a estas personas en redes sociales. No se trata de quedar bien, sino de empatizar con quienes lo pasan mal y seguir trabajando para llegar a más gente”, comenta Sánchez.

Un dieta guiada por expertos

Para este nutricionista, no es aconsejable seguir una dieta genérica, que restringa alimentos porque sí o que reduzca los distintos tipos de alimentos a porcentajes, “a no ser que haya una patología o alergia”. Lo ideal, explica, es ponerse en manos de profesionales que trabajen según la persona concreta y sus necesidades. “En la nutrición no hay consejos, no hay tips. En la nutrición hay un diagnóstico y hay ciencia. La alimentación para dos hermanos no tiene por qué ser igual”, detalla.

Sin embargo, como nutricionista, apuesta por los productos de calidad, con variedad, y dándose un capricho sin criminalizar ningún tipo de comida en exceso. Sus vídeos, virales en su mayoría, son amables, comprensivos y con una tendencia clara hacia los alimentos frescos. “Falta verdura” se ha convertido en una seña de identidad.

Lo importante… ser feliz

Para aquellos que busquen mejorar su alimentación, Staynutri recomienda buscar cuál es la diana que quiere apuntar. “En redes sociales parece que solo vemos cuerpos perfectos y no nos damos cuenta que quizá esas personas llevan años de entrenamiento y, en muchos casos, están sufriendo a nivel mental porque lo que se ve en las redes no es la realidad. Hay que saber qué objetivos se buscan y ser consciente de cómo es tu día a día y el tiempo del que dispones”, continúa.

Su objetivo, sostiene, es simple: hacer ver que la nutrición puede ser saludable, que no es restrictiva, que no es tener un cuerpo 10. Su siguiente meta es llegar cada vez a un número mayor de personas y evitar que caigan en conductas autodestructivas como TCA. “Hay cabida para todos y lo principal es disfrutar, trabajar, ser feliz y tener salud”, concluye.