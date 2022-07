El Orgullo LGBT da comienzo en Madrid con Chanel como pregonera

La Plaza de Pedro Zerolo resultó el lugar elegido para que la popular Chanel diese el pistoletazo de salida al cartel del Orgullo LGTB en Madrid. Su pregón fue seguido de manera multitudinaria.

“El lema de este año es frente al odio, visibilidad, orgullo y resiliencia. Son tres palabras que me han acompañado durante toda mi vida”, empezaba su discurso Chanel Terrero. “Muchas habréis vivido el rechazo por simplemente ser, pero voy a luchar cada día de mi vida por que muchos de vosotros tengáis el orgullo que merecéis tener”, leía desde el escenario.

Sus palabras eran recibidas con ovación y gritos de toda la plaza, que también ha tarareado Slomo, dando inicio a la que será una semana llena de música y reivindicación en la capital. “Hay voces empeñadas en dividirnos y en fracturar la lucha. Es esencial que las minorías nos unamos como un muro infranqueable porque se trata de que te respeten seas quien seas. No se trata de que te respeten ames a quien ames”, manifestó desde el escenario.

Chanel, lució un vestido con la bandera arcoíris, manifestando que su “mayor suerte” fue tener a una familia que la educaron “en el amor y en el respeto”. “Desde muy pequeña me enseñaron que el amor mueve el mundo, que todos somos iguales, sin importar el color de la piel o a quien amemos”, reiteró.

Sobre su actuación en el festival de Eurovisión, donde consiguió el mejor puesto para España en 27 años, señaló que “actuar significó dar voz a quienes han crecido sin referentes y demostrar que ellos también pueden cumplir sus sueños”.

Hablamos con la artista y zanjaba la polémica que se ha creado por su elección como pregonera del Orgullo de este año: “yo digo que todo el mundo tiene una opinión y soy muy respetuosa en ese aspecto. Yo considero que formo parte del colectivo, me siento súper orgullosa en subirme a ese escenario y poder dar voz, un pregón para esto que es tan importante”.

Por su parte Chanel nos aseguraba que hace todo lo que está en su mano convertida en todo un himno para el colectivo: “con mucha ilusión, para mí es muy importante, siempre me he rodeado del colectivo, me considero parte y me han apoyado, no solo formo parte de ellos, que me apoyen y me griten es increíble. Maravilloso”.

También le preguntamos por cómo se tomó la noticia de ser pregonera, y nos comentaba que: “me dio un poquito de vértigo, me parece algo muy importante y me da mucha responsabilidad, pero sobre todo me llenó de amor, de ilusión y con muchísimas ganas de hacerlo. Tengo muchas ganas de este momento”. De esta manera, la artista daba el pistoletazo de salida a unas fiestas que se están viviendo a flor de piel.