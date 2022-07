Para qué puedes reutilizar las bolsas de té usadas

Las bolsas de té son muy útiles para muchas cosas. Más allá de que las uses y te hagas tu respectivo té -ya sea en la mañana o en la noche-, esa bolsita que te ha quedado no deberías botarla. Seguramente la desechas porque piensas que ya no servirá para nada. Sin embargo, te vamos a desvelar estos usos que desconocías y deberías sacarle partido desde ahora.

Es un buen fertilizante para tus plantas Si tienes un jardín en tu casa o sueles tener plantas, ya sabes que a las mismas hay que hacerles su cariñito. Por eso es bueno fertilizarlas; y qué mejor forma de que lo hagas que utilizando las bolsas de té que ya consumiste. Solamente debes guardar algunas bolsitas. Cuando tengas suficiente, procedes a colocarlas en el suelo, con el fin de que tus plantas se alimenten de las mismas. También sirve para que las coloques dentro de la regadera para cubrir el agua con la que riegas tus plantitas. Anterior

