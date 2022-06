Las razones por las que Kiko Matamoros no va a volver a Sálvame

Kiko Matamoros se encuentra participando del reality Supervivientes 2022 en Honduras intentando llegar a la final. Aunque se ha convertido casi siempre en el primer salvado cuando estaba nominado. Al parecer, el colaborador de ‘Sálvame’ no solo está siendo uno de los concursantes que más juego da, sino también uno de los más criticados. Algunos creen que su programa, Sálvame, no está haciendo un buen trabajo defendiéndolo, entre ellos Marta López, su novia. Por esto, te contamos las razones por la que no volvería al programa.

Las polémicas de Kiko Matamoros en Supervivientes 2022 A Kiko Matamoros está participando en Supervivientes 2022, pero la rabia y animadversión que siente por Mariana llegó a un punto tan indecente que el propio Jorge Javier Vázquez tuvo que tomar cartas en el asunto. El colaborador de Sálvame siempre está metido en todos los fregados, en todas las discusiones, en todas las llamadas de atención, en todas y cada una de las partes de la gala. Es que su lamentable actitud, fue tal que hasta en dos ocasiones tuvo Jorge Javier Vázquez que parar la dinámica para ponerle los puntos sobre las ies. Anterior

