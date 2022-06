TVE cancela un programa y deja en la calle a dos periodistas de moda

¿Quiénes se encargaban de presentar este programa de zapping de TVE?

Las encargadas de presentar este programa eran las famosas Sara Escudero y María Gómez. No consiguieron asentarse en la complicada franja que se encuentra antes del prime time. Suele ser complicado conseguir espectadores en esa franja ya que todos están pensando en ver sus programas rutinarios.

Este programa llevaba tan solo dos meses de emisión y no ha conseguido alcanzar las expectativas de los productores. En el mundo de la televisión, si algo no funciona de manera eficaz en unos meses, deja de emitirse para no seguir invirtiendo en algo que no tiene futuro.