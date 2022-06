Ayuso se queja en Miami de la “tendencia totalitaria” en España de “asfixiar cada vez más a las instituciones”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha quejado en un encuentro con la hostelería de Miami (EE.UU.) de la “tendencia totalitaria” en España de “asfixiar cada vez más a las instituciones”. También ha advertido de que en “Madrid van a ser un contrapeso”.

Así lo ha señalado durante su intervención, donde ha subrayado que en Madrid nos les gusta “el comunismo y tampoco les gusta la tendencia totalitaria que están viendo, donde se está cada vez asfixiando más a las instituciones”.

“Ahora ya no son solo el poder judicial, el Tribunal Constitucional, lo que está en tela de juicio, también es la empresa de Indra, el INE, el CIS, la televisión, todo aquello que recuerda al Estado dónde tiene sus límites, aquellos contrapesos que nos hemos dado en democracia”, ha dicho.

“Esta tendencia peligrosa que se está dando en España, muchos ciudadanos lo conocen bien porque han huido de todos esos países donde se ha aplicado anteriormente, muchos inmigrantes que han sido nuestros mejores valedores durante las elecciones del 4 de mayo, nos lo dicen siempre: ‘Yo ya perdí un país, no quiero perder otro'”, ha agregado.

Así, ha señalado que eso es “lo que preocupa a muchos ciudadanos”, pero lo que quieren recordar es que en “Madrid vamos a ser un contrapeso a esas políticas”. “Seremos siempre leales con el Gobierno, solo faltaba, pero desde luego no vamos a ir nunca ni contra la propiedad ni contra la libertad de nadie, porque eso no funciona y porque no nos han votado en las urnas para hacer algo diferente”, ha recalcado.