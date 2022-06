Así puedes saber si estás en la lista de morosos

Una persona morosa es aquella que no ha pagado las obligaciones dinerarias a las que está obligado, la hipoteca, los préstamos personales, las tarjetas de crédito, en cualquier caso, dejar de pagar a una entidad financiera a tiempo puede hacer que te incluyan en la lista de morosos de la ASNEF.

El inconveniente de aparecer en la lista de morosos es que probablemente no te vayan a conceder esa financiación o ese préstamo que le vas a pedir a un banco para poner en marcha tu negocio, o para remodelar tu casa, o para comprar cualquier equipo o artículo que necesites, por eso, en este artículo te vamos a contar lo que debes hacer para saber si estás en la lista de morosos.

¿Cómo una persona puede ser incluida en la lista de morosos?

Normalmente, cuando un individuo no ha pagado una deuda que tenga con una entidad financiera, será ingresado en una lista de morosos, que recibe el nombre de ASNEF, por el nombre de la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito en España. Se trata de una lista en la que van a aparecer todos aquellos individuos que no se encuentran al día con sus pagos.

No nos debe extrañar que las entidades financieras como las cajas de ahorro, los bancos, o cualquier entidad que se dedique al financiamiento de créditos la consulten cada vez que un individuo solicite un crédito. Por esa razón, muchos individuos se preguntan cómo pueden hacer para saber si están incluidos en la lista de morosos de la ASNEF.

¿Cuál es la razón de que exista la lista de morosos?

La principal razón es poder saber si un individuo representa un riesgo de impago a futuro, por lo que no resulta recomendable aprobar un crédito a su favor, ya que podría representar una pérdida financiera para la entidad bancaria. Al momento de aprobar un crédito, una hipoteca, cualquiera sea la clase, cualquier préstamo o una operación que implique correr un riesgo económico, la entidad financiera va a investigar a profundidad cómo es la capacidad económica del solicitante.

Precisamente, una forma normal de investigar esto es consultar si su nombre aparece en la lista de morosos, porque así se puede determinar a priori so será capaz de retornar el dinero que se le preste con sus intereses, pudiendo conocer de una vez si el solicitante tiene alguna deuda impagada, con lo cual las posibilidades de conseguir un crédito serán prácticamente de cero.

¿Cómo se puede saber si una persona está incluida en la lista de morosos?

Para saber si una persona está en la lista de la ASNEF, lo que se debe hacer es algunas comprobaciones que son muy fáciles de realizar, no obstante la respuesta a la indagación no se obtendrá de manera automática, aunque es posible hacer la consulta de forma totalmente gratuita, de modo que si contratas a alguna compañía para que haga esta investigación por ti, los honorarios o tarifas que te estén cobrando serán por el tiempo que inviertan en la investigación, porque no hay que pagar nada a la ASNEF por hacer esta consulta.

Maneras de consultar la lista de morosos

Lo primero que se debe advertir es que cuando un individuo va a ser incluido en la lista de morosos de la ASNEF, tiene que ser notificada de ello, no obstante es común que se pase por alto hacer esta notificación y que el individuo no sepa que una entidad financiera ha hecho que sea incluido en esa lista.

Una vez aclarado esto, es posible realizar una consulta en línea, haciendo contacto con una empresa de nombre Equifax, que es la que administra esta lista de la ASNEF. Lo que se necesita para hacer este contacto es tener una fotocopia del DNI o del pasaporte, así como llenar un formulario que sirve para pedir la información que se requiere y dar nuestro correo electrónico, para que la respuesta sea enviada allí, en aproximadamente diez días hábiles.

Existe otra manera de consultar la lista de morosos, que es por medio del envío de un correo electrónico [email protected] y luego tendremos que esperar a que nos envíen ciertas instrucciones por parte del organismo receptor que debemos seguir.

La otra manera en la que podemos hacer esta consulta para saber si estamos en la lista de morosos es una bastante tradicional, que es hacer una petición por medio de un Apartado de Correos, que es el número 10546 al Código Postal 28080 de Madrid, enviando una carta con la solicitud y nuestros datos.

¿Cuál es la información que se obtiene?

Cualquiera haya sido la manera en la que hayamos hecho la consulta para saber si estamos en la lista de morosos, los datos que se obtendrán van a depender de si aparecemos o no en la lista. Si no estamos en ella, los datos que se obtendrán son muy pocos. Pero en caso de que estemos incluidos en esa lista, la información que se nos suministrará es la siguiente:

Cual fue la entidad bancaria que solicitó que nuestro nombre fuera incluido en la lista de morosos .

. Cuál es la suma de dinero que debemos.

En qué fecha fuimos incluidos en la lista de morosos .

. Qué entidades u organismos han hecho una consulta para saber si estamos en la referida lista,

Cuáles son las consecuencias de estar incluido en la lista de morosos.

¿Hay forma de que nos quitan de la lista de morosos?

Si. Lo primero que se debe hacer es acudir a la entidad financiera a la que le debemos dinero y pagar esa deuda, luego de lo cual la misma notificará a la ASNEF que nos hemos puesto al día, de modo que ya no somos morosos y que debemos ser excluidos de esa lista.

En caso de que la entidad a la que le pagamos no haga esta solicitud, el propio interesado podrá hacerla, gestionándola directamente ante la ASNEF, para lo cual deberá enviar la prueba de que la deuda que es la razón por la cual fue incluido en la lista de morosos ha sido saldada.

¿Y si no puedo o no quiero pagar esa deuda?

En estos casos, lo que se debe hacer es dejar transcurrir seis años, que es lo que establecen las leyes como lapso máximo de permanencia en la lista de morosos, después de los cuales su nombre será eliminado de la lista y si no es eliminado, se puede solicitar a la ASNEF que lo haga, ya que ha pasado el tiempo legalmente establecido para ello.