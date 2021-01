Los perros son las mascotas preferidas de las personas, ya seas hombre o mujer siempre tener la compañía de un perro es algo especial. Son tratados como partes de la familia, debido a que son muy leales y juguetones. Sin embargo hay que tener mucho cuidado cuando se bañan.

Si deseas bañar a tu mascota es muy fácil de hace, normalmente los dueños disfrutan hacerlos. A los perros les gusten que los bañen y comúnmente se mantienen quietos cuando lo haces; sin embargo tienes que tener un champú especial, además de tener cuidado con unas partes delicadas del perro.

Siempre es bueno que bañes a tu perro debido a que puede contraer algún tipo de enfermedad en su piel, en el caso de no bañarlo por un tiempo prolongado; sin embargo, no es necesario hacerlo diariamente, debido a que puede causarle problemas al perro. Todo esto dependerá también del tipo de raza que tengas debido a que no todos son iguales y tienen pelajes diferentes.

Qué necesitas para bañar a un perro

Lo primero que tienes que hacer antes de bañar a tu perro es contar con los materiales necesarios para poder hacerlo. En este caso necesitaras contar con lo siguiente.

Cubeta

Toalla.

Cepillo o peine para perros.

Champú especial para perros.

Esponja para tallarlo

Tina pequeña o jarra.

Algodones.

Como bañar a un perro

Una vez tengas todos los materiales que se mencionaron anteriormente tienes que seguir este procedimiento para bañar a un perro.

Primero tienes que mojarlo pero con agua tibia , asegúrate de que no esté ni muy fría ni muy caliente, debido a que puede resfriarse o quemarse. Ten cuidado de no mojar su cabeza, solamente echarle agua del cuello hasta la cola.

, asegúrate de que no esté ni muy fría ni muy caliente, debido a que puede resfriarse o quemarse. Ten cuidado de no mojar su cabeza, solamente echarle agua del cuello hasta la cola. Aplicar champú . Recuerda que tienes que tener un champú especial para tu mascota y además asegúrate que no tenga veneno para pulgas. No utilices tu champú, debido a que el pelaje y la piel son diferentes al de una persona.

. Recuerda que tienes que tener un champú especial para tu mascota y además asegúrate que no tenga veneno para pulgas. No utilices tu champú, debido a que el pelaje y la piel son diferentes al de una persona. Talla el cuerpo del perro . Tienes que frotar el champú, para hacer espuma y lava de forma cuidadosa tus patas, almohadillas, dedos, estómago, cola e ingle. Es necesario dejarlo actual el tiempo que indique el fabricante.

. Tienes que frotar el champú, para hacer espuma y lava de forma cuidadosa tus patas, almohadillas, dedos, estómago, cola e ingle. Es necesario dejarlo actual el tiempo que indique el fabricante. Enjugar al perro . Una vez transcurrido el tiempo que indica en la botella, es hora de enjuagar a tu mascota hasta que el agua salga clara. Es importante que no quede ningún rastro de champú en el pelo, debido a que puede causar ardor o comezón.

. Una vez transcurrido el tiempo que indica en la botella, es hora de enjuagar a tu mascota hasta que el agua salga clara. Es importante que no quede ningún rastro de champú en el pelo, debido a que puede causar ardor o comezón. Secarlo . Primero tienes que dejar que se sacuda por su cuenta, una vez terminado busca una toalla y cúbrelo por completo.

. Primero tienes que dejar que se sacuda por su cuenta, una vez terminado busca una toalla y cúbrelo por completo. Limpiar los oídos y cara . Ahora es necesario limpiar sus oídos, para eso busca un algodón o gasa y hazlo con cuidado. Para secarle la cara tienes que usar un paño suave.

. Ahora es necesario limpiar sus oídos, para eso busca un algodón o gasa y hazlo con cuidado. Para secarle la cara tienes que usar un paño suave. Cepillar al perro. Por último en caso de tener un perro de raza con bastante pelo, es recomendable que lo cepillas mientras esté húmedo. De esta forma evitarás que se enrede y suelte pelo más adelante.

Consejos para bañar a tu perro

Usa ropa cómoda . Si vas a bañar a tu perro, ten por seguro que ensuciaras tu ropa. Por esa razón usa ropa de diario que no temas manchar.

. Si vas a bañar a tu perro, ten por seguro que ensuciaras tu ropa. Por esa razón usa ropa de diario que no temas manchar. Elegir un día soleado con una temperatura agradable . No bañes a tu perros en días nublado, debido a que por el cambio de temperatura puede ocasionar que tu mascota se resfrié.

. No bañes a tu perros en días nublado, debido a que por el cambio de temperatura puede ocasionar que tu mascota se resfrié. Elige un buen lugar . El sitio donde vas a bañar a tu perro va a depender del tamaño del mismo. En caso de que sea pequeño puede bañarlo en una tina o bañera. Por otro lado, si es grande la mejor opción es hacerlo al aire libre.

. El sitio donde vas a bañar a tu perro va a depender del tamaño del mismo. En caso de que sea pequeño puede bañarlo en una tina o bañera. Por otro lado, si es grande la mejor opción es hacerlo al aire libre. Quitarle el collar y no amarrarlo . Es necesario que el perro no se sienta acorralado o con poca movilidad, por eso es bueno dejarlo libre para que se mueva con libertad. Además tienes que retirarle el collar debido a que el cuero se reduce y puede asfixiar a tu mascota.

. Es necesario que el perro no se sienta acorralado o con poca movilidad, por eso es bueno dejarlo libre para que se mueva con libertad. Además tienes que retirarle el collar debido a que el cuero se reduce y puede asfixiar a tu mascota. Cepillar el pelaje . Es recomendable cepillar el pelaje antes de bañarlo, de esta forma a que el pelo quede más suave y eliminar el exceso de pelo muerto.

. Es recomendable cepillar el pelaje antes de bañarlo, de esta forma a que el pelo quede más suave y eliminar el exceso de pelo muerto. Temperatura del agua . Si hay algo que es importante para bañar a tu perro es la temperatura del agua. Debido a que si lo bañas con agua muy fría puedes ocasionar un resfriado.

. Si hay algo que es importante para bañar a tu perro es la temperatura del agua. Debido a que si lo bañas con agua muy fría puedes ocasionar un resfriado. Cubrir sus oídos . Los oídos de los perros son muy sensible, y se pueden llegar a irritar o inflamar, por esa razón es bueno colocar tapones para las orejas antes de bañarlo

. Los oídos de los perros son muy sensible, y se pueden llegar a irritar o inflamar, por esa razón es bueno colocar tapones para las orejas antes de bañarlo Cortarle las uñas. Lo ideal es que el día que lo vayas a bañar le cortes las uñas de las paras. Es recomendable siempre hacerlo antes de bañarlo; sin embargo tienes que tener cuidado debido a que en las uñas tienen pequeñas venas.

¿Por qué es importante bañar a tu mascota?

Si existe un motivo para que bañes a tu perro es simplemente su higiene del mismo, debido a que ellos están mucho más expuestos que una persona. Esta suciedad puede ocasionar malos olores, pérdida de pelaje, enfermedades, y son más susceptibles a contraer garrapatas o pulgas.

Es importante tener en cuenta que la piel de los perros es diferente a los seres humanos, en ese sentido no necesitan que se bañan diariamente. Incluso si se bañan más seguido de lo normal puede ocasionar la pérdida de pelaje o hasta ocasionar un hongo. La frecuencia de cuanto tienes que bañar a un perro depende de su tamaño y pelaje; sin embargo puedes bañarlo una vez a la semana para una mejor higiene.