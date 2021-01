Los cantantes urbanos RVFV y Maka unen sus voces en el single ‘Lejos de mí’, su colaboración presentada con el siguiente videoclip.

‘Lejos de mí’ es un tema compuesto por RVFV y Maka con Antonio Narváez, quién también se encarga de la producción, en el que se fusiona guitarra y percusión con una base de flamenco actualizado. En el vídeo musical del tema, dirigido por Dimelomamu, reflejan una realidad antigua (ambientado en la serie “Peaky Blinders”) en la que los trajes negros y los coches clásicos componen el contexto. Rodado en Almería, se encuentra en tendencias en la plataforma de YouTube con más de medio millón de visualizaciones en pocos días.

El almeriense RVFV (Rafael Ruiz) es un chico que con apenas 18 años de edad se ha convertido en uno de los artistas con más “streams” en las plataformas digitales (más de 150 millones en 2020). Su estilo está engloba dentro de lo que se suele llamar música urbana con sonidos reggaeton, dancehall e afrotrap (trap con ritmos africanos). Ha destacado con temas como ‘Sonido de barrio’ (su primer éxito en 2017), ‘Prendío’ (con Omar Montes), ‘Mirándote’, ‘Yonosé’, ‘Trendy’ (junto a Lola Índigo), ‘No quiero verte’ (con Keen Levy) o Fé, entre otros. Actualmente se encuentra preparando su nuevo álbum.

Por su parte, El cantante granaino Maka, con un sonido en el que fusiona flamnco con bases de reguetón e incluso de hip-hop, comenzó a ser reconocido tras sus numerosas colaboraciones con Dellafuente. Ha estrenado recientemente su nuevo álbum “Maldiciones” (un cara B de “Bendiciones” su anterior disco) que cuenta con colaboraciones de Juancho Marqués, Moncho Chavea o Felino Brown.

Letra de ‘Lejos de Mi’ de RVFV & Maka

[Intro: Rvfv]

Ey-le-re, le-re, le-re

[Verso 1: Rvfv]

Siento que te tengo cerca

Aunque estés lejos de mí

Y es que te sigo queriendo

Aunque tú no estés aquí

Mi corazón late tan fuerte

Luchando contra la corriente

Es que eres tan linda y tan guapa

Que no te saco de mi mente

[Estribillo: Rvfv]

Que te quiero, pasar mis días contigo

Decirte cuánto te quiero susurrándotе al oído

Que te quiero, pasar mis días contigo

Dеcirte cuánto te quiero susurrándote al oído

[Verso 2: Maka]

Cuántas veces por tu amor me sentí preso

Y aun así yo era feliz solo por tus besos

Era’ todo lo que quería yo

Hoy no paro en tu habitación

Cuando me abriste la jaula, quién lo diría

Quieres que vuele muy lejos de tu vida

Dime ahora a quién le canto yo

Si solo tengo canciones de amor

[Estribillo: Rvfv]

Que te quiero, pasar mis días contigo

Decirte cuánto te quiero susurrándote al oído

Que te quiero, pasar mis días contigo

Decirte cuánto te quiero susurrándote al oído

[Verso 3: Rvfv]

Quisiera cambiar todo lo que yo siento

Siempre voy buscándote y no te encuentro

Cuando miro cada vez te veo más lejos

Y yo pensándote mientras lloro me miro al espejo

No hay nada, te llevaste todo

No pasan las noches, no puedo dormir solo

Pienso en tu mirada y me descontrolo

Siento que me falta el alma

En mi entierro no estaba solo

[Outro: Maka]

Yo soy de ti

Aunque mi boca esté besando otra boca

Y tú de mí

Aunque digas no me quieres, no me soportas

Entre los dos hay algo más que simple amor

El destino nos separó

Pero se nos fue pa’ siempre

Yo soy de ti

Aunque mi boca esté besando otra boca

Y tú de mí

Aunque digas no me quieres, no me soportas

Entre los dos hay algo más que simple amor

El destino nos separó

Pero se nos fue pa’ siempre

Yo soy de ti