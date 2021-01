En un inicio especialmente gélido de 2021, no solo en lo climatológico, el doctor en Economía Juan Ramón Rallo ha pasado por Negocios TV para analizar el estado de la economía y lo que se espera para este año recién empezado. Para el profesor universitario, la clave pasa por actuar con decisión y eficacia en las diferentes campañas de vacunación.

Y es que, para el economista, lo fundamental para saber cómo va a fluctuar la economía en este 2021 es “ver cómo evoluciona esta tercera ola”, ya que “hay una relación lógica entre el avance de la pandemia y la contracción de la economía”.

“Aunque no se decrete un confinamiento domiciliario, que es algo que está por ver, sabemos que cuando los contagios son masivos la ciudadanía tiende a autoprotegerse autoconfinándose. Se reducen salidas para hacer gastos o incluso para ir al trabajo. Todo esto, lógicamente, frena el avance económico”, ha explicado Rallo.

Para él, lo importante es saber “cuánto de avanzada está la vacunación”, pues cuanto más gente esté protegida con la vacuna, más fácil será regresar a la normalidad de la actividad económica. “Esta sería la mejor noticia que podría recibir la economía”, apunta.

RALLO: “ME SORPRENDE E INDIGNA EL RITMO DE VACUNACIÓN”

Al profesor Rallo, que tan seguro tiene que la vacuna es la solución a los males económicos, le “sorprende e indigna” que el ritmo de vacunación sea tan lento en España:

“Estamos ante una de las mayores crisis económicas del último siglo y el Gobierno no responde. No solo el Gobierno central, sino también algunos autonómicos. No entiendo en Madrid, por ejemplo, qué plan de vacunación están siguiendo, ya que han demostrado una absoluta dejadez hasta el momento. Se están tomando ese factor crítico que hunde la economía con una tranquilidad pasmosa”, ha señalado.

Para Juan Ramón Rallo, ”si avanzáramos en la vacunación y pudiéramos volver pronto a la normalidad, podría ser un buen año en lo económico”. ¿Por qué razón? “Primero: al normalizar la situación ya experimentaríamos un crecimiento notable. Segundo: las familias durante 2020 han ahorrado por lo que pudiera pasar, y este ahorro precaucionario se podría librar en forma de gasto en consumo. Tres: las empresas que suspendieron muchas de sus inversiones volverán a hacerlo”, ha expresado el analista.

“Todo esto además de los fondos europeos -ha apuntado-, que he de decir que no soy muy optimista sobre ellos y sus efectos en el medio-largo plazo, pero es indiscutible que si te gastas 20.000, 30.000 millones de euros eso te dará un plus de crecimiento a corto plazo”.

PREOCUPADO CON EL MONOPOLIO DEMÓCRATA EN LOS EEUU

En cuanto a la situación en EEUU, donde se vislumbra un panorama convulso, especialmente tras el asalto al Capitalio y la sombra de un segundo ‘impeachment’ a Trump, Rallo lamenta que “todo el poder se haya concentrado en manos de los demócratas”.

Esto, para el profesor universitario, podría incluso abrir una grave crisis institucional en EEUU. Especialmente si Biden decide controlar el Tribunal Supremo aumentando el número de magistrados. “Esto seguramente se vería como un asalto a la independencia del poder judicial, pero como ahora también controlan el Senado pueden hacerlo”.

Dejando aparte el tema político, “aunque esto lógicamente influiría de manera directa en la economía mundial”, la cuestión es si los estímulos que se han aprobado en los EEUU hasta la fecha y que se van a seguir aprobando van a servir para algo o no, ha declarado: “Este conjunto de estímulos ronda el 25% del PIB estadounidense, lo que es una tremenda barbaridad teniendo en cuenta que parte de la economía está parada por la pandemia”.

“Si tu inyectas más gasto en la economía, no remedias ese parón. 25 puntos de PIB ni buscan mantener rentas ni estimular el gasto, solo añaden una montaña gigantesca de deuda sobre la economía estadounidense. A corto plazo no creo que se consiga un gran estímulo de la actividad económica; y a medio plazo todo esto lastrará su recuperación”, ha comentado Juan Ramón Rallo.

Negocios TV le preguntó también al profesor si, fruto de este desasosiego económico, ve posible una crisis de deuda global. ¿El hecho de que los tipos de hoy estén moderadamente bajos lo descarta? Rallo tiene dudas, ya que “no podemos tomar el precio actual de los tipos de intrés como un indicador fiable de lo que pueda suceder en el futuro, ya que nadie lo conoce”.

“Los tipos de interés se pueden disparar tanto si a los inversores de deuda pública les entra miedo sobre la deuda de EEUU -algo que puede ser, o no-, pero también se pueden disparar -y esto se está analizando menos- si nos vamos, como apuntan algunos analistas, a unos ‘felices años 20’, una década de bonanza y de progreso técnico elevado. Si hay mucho crecimiento los tipos subirán, quieran los bancos centrales o no. Porque si intentan impedirlo habrá inflación”, ha explicado.

“Si los tipos de la deuda privada suben, los de la deuda pública también, y ahí sí que puede haber un problema grande de solvencia para cualquier administración pública que haya acumulado mucha deuda”, ha avisado Juan Ramón Rallo.

Disfruta aquí de la entrevista completa a Juan Ramón Rallo en Negocios TV.