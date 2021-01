Esto sí que nunca lo había visto. Un delantero consigue caer en el área por lo que el juez cobra un (según él) claro penalti y hasta los defensores no hacen mucho alboroto pero el delantero, con principios y desde ya buena gente, se levanta y le dice al mismo juez de que no, de que no había sido penalti sino que se había tirado buscando una simulación. ¡El mundo aún tiene personas que lo merecen!