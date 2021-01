Brisa Fenoy ha publicado ‘Quítame’, su nuevo single acompañado del correspondiente videoclip. Una canción que se presenta como un viaje purificador hacia el alma y una liberación de todo lo material que se nos ha ido añadiendo en la vida.

‘Quítame’, una canción que navega entre la electrónica-étnica, ha sido coproducida por Brisa Fenoy junto a Christian Castagno (productor de Bomba Estéreo, entre otros grupos). El vídeo musical ha sido realizado por Apátrida Producciones y dirigido por Said, en el que reinan el brillo y el color dorado como elementos principales. Con este tema, la artista gaditana propone un momento de reflexión, de mirar hacia dentro y conocerse en profundidad, despojándonse de todo lo material y reorganizando la vida interior.

Brisa Fenoy contó en redes sociales cómo surgió la creación del mismo: “Quítame es una canción que grabe en Colombia y co-producida junto con @christiancastagno uno de los mejores productores en mi humilde opinión.[…] Quítame simboliza las creencias de esta sociedad. Lo que nos imponen desde que nacemos y que nos condiciona nuestra manera de pensar sentir vivir … si nos quitamos nuestras ideas y nos desnudamos a un nuevo re aprendizaje de quienes somos . Yo estoy en ese proceso. Por eso me quito todo, menos la vida. Tu que te quitarías ? Que te hace sentir? Te leo en los comentarios”.

Este nuevo single llega después de las anteriores lanzadas recientemente, ‘Muévete’ y ‘Bonita’, todas adelantos de su nuevo álbum que está previsto se publique en febrero de 2021.

La también modelo, compositora, DJ, productora y directora de documentales solidarios Brisa Fenoy se hizo conocida en 2018 por ser la artífice del éxito ‘Lo malo’ de Aitana y Ana Guerra en el programa “Operación Triunfo”. Pero desde pequeña se ha dedicado a la música y con 18 años ya grabó su primer disco, caracterizándose siempre con temas con algún mensaje social. En verano de 2017 lanzó su primer sencillo ‘Ella’ seguido de otros temas como ‘Jericó’, ‘Tres minutos’, ‘Apátrida’, ‘Generación’, ‘Santos Ovarios’ o ‘Gula’ con La Mari de Chambao, entre otros.

Letra de ‘Quítame’ de Brisa Fenoy

Quítame la ropa,

Desnudame entera,

Quítame las joyas,

Que en mi cuello cuelgan,

Quítame de mi cuerpo,

Todo lo que me aprieta,

Quítame el dinero,

Que me da pobreza,

Quítame las ansias

Que me dan torpeza,

Quítame sustancias

Que me anestesian,

Quítame lo aprendido

De toda mi cabeza,

Quítame lo pedido,

Quiero saldar mi cuenta,

Para no deberte nada,

Haz que merezca la pena,

Para estar en paz conmigo,

Que el tiempo no espera,

Quítamelo todo, Quítamelo,

Quítamelo todo, Quítamelo

El velo, que me ahogo,

Que no aguanto esto,

Que me ahogo, poco a poco,

Poco, yo me ahogo.

Poco a poco, poco,

Yo me ahogo,

Poquito a poco, poquito a poco,

Y yo me ahogo, poquito a poco