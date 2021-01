Barry Gibb, el único Bee Gees sobreviviente, presenta “Greenfields: The Gibb Brothers songbook, vol. 1”, un nuevo álbum con 12 versiones de las canciones del grupo que compartió con sus hermanos, ahora al estilo bluegrass y country. Con colaboraciones de Alison Krauss, Dolly Parton, Jason Isbell, Keith Urban, Little Big Town, Miranda Lambert, Olivia Newton-John y Sheryl Crow, entre otros.

En la nueva colección “Greenfields: The Gibb Brothers songbook, vol. 1”, Barry Gibb ha contando con ayuda en la producción de Dave Cobb, que juntos han llevado a cabo este proyecto, grabado en los RCA Studios de Nashville, que ha unido a algunos de los artistas más admirados por el ex-Bee Gees de 74 años, seguidor de la música bluegrass y country.

Se incluyen 12 versiones revisitadas de las canciones de la banda de los hermanos Gibb (Bee Gees) en forma de colaboraciones con los artistas Alison Krauss, Brandi Carlile, David Rawlings, Dolly Parton, Gillian Welch, Jason Isbell, Jay Buchanan, Keith Urban, Little Big Town, Miranda Lambert, Olivia Newton-John, Sheryl Crow y Tommy Emmanuel.

Barry Gibb ha comentado: “Desde el momento que entré en los estudios RCA de Nashville (donde Elvis, Willie, Waylon, Roy, los Everly Brothers y muchas otras leyendas crearon su magia) el álbum cobró vida propia. No puedo estar más agradecido de la oportunidad de trabajar con Dave y con todos los artistas que han participado. Todos han sido increíblemente generosos con su tiempo y su talento. Me han inspirado mucho más allá de lo que se pueda expresar con palabras. Siento en lo más profundo de mi ser que Maurice y Robin habría apreciado el álbum por diferentes razones. Desearía que hubiésemos podido estar juntos haciéndolo… pero creo que lo estuvimos”.

1.I’ve gotta get a message to you ( con Keith Urban )

2.Words of a fool ( con Jason Isbell )

3.Run to me ( con Brandi Carlile )

4.Too much heaven ( con Alison Krauss )

5.Lonely days ( con Little Big Town )

6.Words ( con Dolly Parton )

7.Jive talkin’ ( con Miranda Lambert, Jay Buchanan )

8.How deep is your love ( con Tommy Emanuel, Little Big Town )

9.How can you mend a broken heart ( con Sheryl Crow )

10.To love somebody ( con Jay Buchanan )

11.Rest your love on me ( con Olivia Newton-John )

12.Butterfly ( con Gillian Welch, David Rawlings )

Como singles promocionales se lanzaron, en este orden: ‘Words of a fool’ (con Jason Isbell). ‘Butterfly’ (con Gillian Welch y David Rawlings), y ‘Words’ (con Dolly Parton).

Barry Gibb y The Bee Gees

Barry, compositor, cantante y productor, es el mayor de los tres hermanos Gibb (el más alto de estatura, que tenía mucha “melena”) que como Bee Gees firmaron clásicos del pop (primero orquestal, luego bailable y disco) a lo largo de dos décadas, principalmente entre mediados de los años 60 y principios de los 80. El grupo australiano firmó más de un millar de canciones, creó al menos 20 éxitos que fueron #1 en las listas de todo el mundo y ha vendido más de 220 millones de discos hasta la fecha.

Pero la muerte de sus hermanos (Maurice en 2003 a causa de un infarto y Robin en 2012 a causa del cáncer) dejó profundamente deprimido a Barry, que se recluyó en su casa. Hasta que en 2016 decidió volver a componer y grabar música (con la ayuda de sus hijos) y regresó con un nuevo disco en solitario titulado “In the now”, publicado 15 años después del último disco conjunto de Bee Gees y siendo también la primera producción en solitario de la que se encargaba Gibb desde 1984.

Hace pocas semanas, se estrenó el documental “Bee Gees: How can you mend a broken heart”, (en España disponible en Amazon Prime Video, Apple TV, Google Play y Movistar+) que narra el ascenso de la icónica banda, con un extenso repaso a su música, su legado atemporal y universal, y la evolución que tuvo con el paso de los años. Incluye entrevistas actuales con Barry Gibb, Eric Clapton, Mark Ronson, Noel Gallagher, Lulu, Nick Jonas, Chris Martin y Justin Timberlake, entre otros.