Los cantantes andaluces Zaira y Keen Levy presentan ‘Tus Besos’, su colaboración con el siguiente videoclip bajo la agencia Ophion.

‘Tus besos‘, un tema de flamenco pop urbano, ha sido compuesta por Zaira & Keen Levy con producción de Romey & Alex Lumbier y acompañada de un vídeo musical dirigido por Mowlihawk, en el que podemos ver a los artistas interpretar la letra en diferentes escenarios expresando el amor que sienten.

La joven gaditana Zaira Ocaña Bustamante a pesar de su edad (tiene 16 años) ya es toda una artista. Ya que empezó cantanto flamenco con tan solo 8 años en el programa “Menuda noche” de Canal Sur donde se convirtió en niña histórica apareciendo en más de 150 programas. También ha participado en “Fenómeno Fan” en Canal Sur y en Disney Channel. Su desparpajo hizo también que actuara en alguna que otra serie como “Hoy quiero confesar” con Isabel Pantoja.

En 2018 publicó “Conociéndome“, su primer álbum en el que participan artistas como Moncho Chavea, Adam Barrul o Manuel Casado, con temas escritos por José Manuel Gallardo (Chico) y Guille Muñoz Pertenece, destacando el single ‘Me duele’.

Por su parte, el almeriense Keen Levy saltó a la fama en el 2015 cuando se presentó a la 1ª edición del reality “Go Talent” junto a su grupo Black Diamond Inc llegando a la semifinal. Posteriormente desde 2019 en solitario, fue destacando en singles como ‘Borracho & Loco’, ‘No quiero verte (junto a RVFV), ,’Mi consuelo’, ‘Mala Mía’, ‘Dale suabesito’ (con Chema Rivas), ‘Desnúdate’, ‘Las 12’, ‘Tik Tok’, ‘Discretos’, ‘Mi momento’, ‘Mátame’ o el último ‘Dime que me amas’ (con Sami Duque), en los que mezcla música urbana con mambo y flamenco. Asimismo, ha colaborado con DaniMflow, Hugo Flow e Indara, entre otros.

Letra de ‘Tus Besos’ de Zaira & Keen Levy

[Intro: Zaira]

Desde que te vi, supe que eras para mí

Con tus tonterías y tu mirada que me gustan a mí

Sabía que eras el hombre perfecto

Que eras muy bonito por dentro

Y no me equivoqué, ahora lo confieso

[Estribillo: Zaira]

Gracias, te doy mi amor, por cómo me has tratado

Has conseguido sacar de mi vida todo lo malo

Gracias, te doy mi amor, por todo lo que me has dado

Sabía que eras tú el hombre indicado

Tus besos rompen como olas, arden en el fuego, susurran al viento

Tienes un mistеrio dentro, cambiaste mi vida y no te lo niеgo

No te lo niego, amor

[Verso: Keen Levy]

Yo que salí del callejón, donde lo malo me consumió

Pero llegaste a mi vida y todo eso cambió

Gracias, mi amor, tú me sacaste de la calle

Cuando mi mundo era gris y tú le das mucho color

[Puente: Keen Levy & Zaira]

Tengo suerte de conocerte

Gracias a Dios por estar aquí presente

Jamás yo quiero, niña, perderte

Porque antes prefiero la muerte

Tengo suerte de conocerte

Gracias a Dios por estar aquí presente

Jamás yo quiero, niña, perderte

Porque antes prefiero la muerte



[Estribillo: Zaira & Keen Levy]

Gracias, te doy mi amor (Mi amor), por cómo me has tratado

Has conseguido sacar de mi vida todo lo malo

Gracias, te doy mi amor (Mi amor), por todo lo que me has dado

Sabía que eras tú el hombre indicado

Tus besos rompen como olas, arden en el fuego, susurran al viento

Tienes un misterio dentro, cambiaste mi vida y no te lo niego

No te lo niego, amor

[Outro: Keen Levy & Zaira]

Tengo suerte de conocerte (Te lo niego)

Gracias a Dios por estar aquí presente (Amor)

Jamás yo quiero, niña, perderte

Porque antes prefiero la muerte