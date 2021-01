Vinícius podría salir: éste es el equipo que le tienta

El prometedor y explosivo extremo izquierdo del Real Madrid Club de Fútbol de la Primera División de España, uno de los equipos más influyentes, poderosos, llamativos y ganadores que se ha podido presenciar en toda la historia del balompié mundial, Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior, mejor conocido en el ámbito deportivo como Vinícius Júnior o en algunos casos simplemente como Vinícius, estaría sumamente cerca de salir del plantel del mágico y hermoso teatro de La Castellana para encaminarse hacia una institución en la que pueda ser un jugador inamovible en el once titular y logre conseguir los minutos que tanto ha anhelado después de que se marchó de su nación de origen.

Claramente, el jugador oriundo de São Gonçalo, un municipio brasileño del estado de Río de Janeiro, el cual figura como la segunda ciudad más poblada de ese lugar, sabe que ha perdido la batalla con su compatriota, Rodrygo Silva de Goes, mejor conocido en el mundo del fútbol como Rodrygo Goes, y con el extremo izquierdo español, Marco Asensio, y puede que tal vez no le quede más alternativas que marcharse lo antes posible, para de esa manera, no terminar perdiendo su rumbo y convirtiéndose en un enorme fantasma en el panorama europeo, donde todavía tiene equipos detrás de él que están dispuestos a pagarle una suma tentadora de dinero.

Aunque el Real Madrid Club de Fútbol de la Primera División de España marcha en el segundo peldaño de la tabla de clasificaciones de LaLiga Santander gracias a sus once victorias, cuatro empates y tres derrotas, el extremo izquierdo que puede jugar también por derecha y como mediapunta, Vinícius Júnior, no ha podido decir presente en todos los encuentros de esta temporada 2020/21, registrando apenas dos goles y mismo número de asistencias en solamente quince compromisos disputados, gracias a sus 770 minutos sobre el campo de juego, sin embargo, esos no han sido los números que él pensaba que iba a tener a inicios de campaña, por lo que su continuidad estaría en entredicho y más sabiendo que no tiene la titularidad que tanto ha querido desde su llegada.

Si bien es cierto que el atacante de 20 años de edad recaló en las filas del equipo más ganador que se ha podido conocer en toda la historia de las competiciones europeas en verano de 2018 por aproximadamente 60 millones de euros, los cuales se distribuyeron en 45 ‘kilos’ para el Clube de Regatas do Flamengo de la Primera División de Brasil, ocho para los representantes y misma cantidad para el jugador como prima por su fichaje, y se posicionó rápidamente como uno de los chicos predilectos de Florentino Pérez, presidente del combinado merengue y uno de los directivos más influyentes que se ha visto en la actualidad de esta disciplina, pues parece que nada ha pasado como lo tenía planeado el sudamericano, inclusive, ha terminado siendo relegado completamente al banquillo de suplentes y solamente ha tenido que conformarse con ver algunos encuentros desde la grada.

Es por ello, que Vinícius Júnior ha comenzado a plantearse una salida para el venidero mercado de fichajes de verano de la temporada 2021/22 del conjunto trece veces campeón del torneo internacional de clubes más importante de los cinco continentes, la Liga de Campeones de la UEFA, para marcharse a un nuevo equipo, donde pueda mejorar sus estadísticas y terminar de dar el salto de grandeza que tanto ha necesitado desde su salida de Brasil, sin embargo, no será nada fácil de lograr para él y para la institución que esté dispuesta a sacarlo del mítico Estadio Santiago Bernabéu, ya que no le dejarán ir de buenas a primeras y más sabiendo que tiene contrato hasta finales de junio de 2025.

“El jugador ha dicho que si este año no logra radicarse como quiere en el primer equipo, pediría marcharse así sea cedido hacia otro club. No es una decisión fácil de tomar en estos momentos y más viendo que él ha logrado llamar la atención de varios rivales, inclusive, de algunos directos en la Champions League. Puede que acepten dejarle ir en el mercado de fichajes de verano pero solamente en condición de cedido, porque saben que más temprano que tarde él explotará completamente y se convertirá en uno de los jugadores jóvenes más prometedores del momento. Así que no le quedará más que aprovechar las oportunidades que le den o esperar a que su contrato termine y para eso falta mucho tiempo”, comentó a este respetado portal web de noticias una fuente dentro del teatro de La Castellana, quien accedió a hablar con el diario Qué! bajo condición de anonimato.

Aunado a esto, se logró conocer que el equipo interesado en hacerse con los servicios del extremo izquierdo del Real Madrid Club de Fútbol de la Primera División de España, Vinícius Júnior, sería nada más y nada menos que el actual campeón del torneo internacional de clubes más importante de los cinco continentes, la UEFA Champions League, el Bayern Múnich de la Bundesliga de Alemania que dirige Hans-Dieter Flick, mejor conocido por todos en el ámbito deportivo como ‘Hansi’ Flick, el cual estaría planteándose una oferta formal en caso que su atacante estrella, Kingsley Coman, quien anotó el tanto que les dio la victoria en la final ante el París Saint Germain de la Ligue 1 de Francia, decida marcharse en el primer período de pases de la temporada entrante.

Si el extremo izquierdo galo de 24 años de edad solicita a la junta directiva de los bávaros su salida para el mercado de fichajes de verano, no le quedaría más opción a Herbert Hainer, presidente de esa institución, que hacer una oferta cercana a los 60 millones de euros para que el Real Madrid Club de Fútbol deje marchar tranquilamente a Vinícius Júnior hacia el Allianz Arena, así que toda esta operación dependerá de lo que Kingsley Coman decida en los próximos meses y es probable que algo suceda, ya que el jugador ha dicho en reiteradas entrevistas que “saber que los buenos equipos están interesados ​​en mí es bueno, me da más confianza”.