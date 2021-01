La Fundación Damm ha anunciado la adquisición de los terrenos para construir la que será su futura ciudad deportiva, que se situará en la montaña de Montjuïc de Barcelona y que tendrá como usuario principal al Club de Fútbol Damm.

La nueva ciudad deportiva tendrá una superficie de 30.000 m2, distribuidos en dos campos de Fútbol 11 -uno de los cuales se podrá dividir en dos campos de Fútbol 7- y dos edificios. El edificio principal acogerá las oficinas del Club de Fútbol Damm, además de los servicios médicos del Club, gimnasio, vestuarios del campo principal y sala de estudios, para dar continuidad a la formación académica de los jugadores y las jugadoras. En el segundo edificio, situado entre los dos campos de fútbol, se ubicarán otros vestuarios, las graderías -con capacidad hasta 550 espectadores- y un área de restauración de 100m2.

Simulación de la nueva ciudad deportiva de la Fundación Damm.

La Fundación Damm, presidida por Demetrio Carceller Arce, refuerza así su compromiso en la apuesta por el deporte base, como herramienta para fomentar la actividad física, los hábitos saludables y los valores inherentes a la práctica deportiva como el esfuerzo, el trabajo en equipo y el respeto.

El nuevo complejo deportivo estará ubicado en el antiguo Golf Montjuïc, en unos terrenos hasta ahora propiedad del Club Natación Montjuïc. El contrato de compraventa ha sido ratificado en la Antigua Fábrica Estrella Damm de Barcelona por parte de Ramón Agenjo, vicepresidente de la Fundación Damm y presidente del Club de Fútbol Damm, y de Jaume Roca, presidente del Club Natación Montjuïc.

El usuario principal de las instalaciones será el Club de Fútbol Damm, pero no será el único. La Fundación Damm pondrá las instalaciones a disposición de los trabajadores y las trabajadoras de Damm, así como de sus familias, en el marco de la decidida apuesta de la compañía por la salud de todas las personas que la integran.

Una ciudad deportiva sostenible y energéticamente autosuficiente

El diseño del nuevo complejo deportivo de la Fundación Damm se ha planteado con el objetivo de integrar las instalaciones en el paisaje de la montaña de Montjuïc, consiguiendo una ciudad deportiva adecuada a las necesidades actuales y libre de emisiones de CO 2 . El nuevo complejo se ha diseñado siguiendo criterios de sostenibilidad y eficiencia energética, con el objetivo de conseguir unas instalaciones Nearly Zero Energy Building (NZEB) y energéticamente autosuficientes. Para hacerlo posible, se han previsto instalaciones y equipos de producción de última generación que, por su eficiencia y alto rendimiento, minimizarán el consumo energético del centro. Un consumo que será 100% eléctrico y que se nutrirá de una instalación de placas fotovoltaicas. Además, con tal de optimizar el consumo de agua, se prevé la instalación de un depósito para almacenar el agua de la lluvia, la cual se utilizará para el riego y el mantenimiento de los campos de fútbol y de los espacios del entorno de los edificios. Todo ello con el objetivo de conseguir unas instalaciones sostenibles y respetuosas con el medio ambiente.

El Club de Fútbol Damm

El año 1954, un grupo de trabajadores de Damm decidieron crear un club de fútbol con la finalidad de formar y educar a la juventud del barrio donde la compañía tenía su fábrica, donde hoy se sitúa la actual Antigua Fábrica Estrella Damm de Barcelona.

Sesenta y seis años después, la voluntad del Club de Fútbol Damm sigue siendo la misma: formar jóvenes jugadores y jugadoras siendo fiel a sus orígenes, y ayudar en el desarrollo de futuros y futuras futbolistas. Por el CF Damm han pasado jugadores como Gerard Moreno, Carles Pérez, David López, Aleix Vidal, Cristian Tello, Rubén Alcaraz, Carlos Clerc, Edu Expósito o Keita Baldé, entre otros, que a fecha de hoy están compitiendo en la élite del fútbol mundial.

Fundación Damm

La Fundación Damm, presidida por Demetrio Carceller Arce, vertebra y difunde las múltiples acciones de mecenazgo y filantropía llevadas a cabo por Damm para contribuir a la construcción de una sociedad más justa e igualitaria, a través del desarrollo social, deportivo y cultural de nuestro entorno. En 2019 la Fundación ha contado con un presupuesto de cerca de 4 millones de euros, y cuenta con acuerdos de colaboración con más de 88 entidades sociales, educativas y deportivas.