El dolor suele ser un tema recurrente en el ser humano, es probable que alguna vez hayas sentido un malestar o molestia constante en alguna zona del cuerpo y lo identificas como un dolor, pero hay que saber qué tipo de dolor es y cómo se forma para saber cómo combatir esa dolencia en el cuerpo.

El dolor nos ayuda a estar alerta ante un daño en algún órgano, de no existir esta sensación podríamos lastimarnos de forma sencilla como al tener cierta postura cuando nos acostamos o estamos sentados o al levantar algún objeto pesado. Entonces el dolor es importante en la vida de cada individuo, pero hay que saber qué lo causa y los tipos de dolor.

¿Qué es?

El dolor es generado por un desequilibrio en el sistema nervioso que sirve de alarma o aviso, si no sintiéramos dolor no podríamos evitar agravios en el cuerpo, por lo que es una forma que tiene el cuerpo para comunicar que algo no está funcionando correctamente.

El dolor puede presentarse de manera física y emocional, es una sensación de molestia aflictiva de una parte del cuerpo que es causado por el exterior o el interior pudiendo la persona sentir un sentimiento que disminuye el ánimo. La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor dice que “dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociado con un daño tisular real o potencial”.

¿Cuáles son las causas?

Como sabrás el cuerpo humano está conformado por millones de células y todas en conjunto son como una cooperativa de células que a su vez están organizadas de manera individual por su propio sistema donde respira, se alimenta y excreta.

Cuando esas células se unen conforman un tejido, al unir muchos tejidos se desarrolla un órgano y al unir muchos órganos y tejidos se conforma el cuerpo, por lo que un individuo es un conjunto de células que están sincronizadas y vivas.

Pero las células tienen ciertas necesidades y al no cumplirse comienza a presentarse problemas y el mayor aviso es a través del dolor, entonces el dolor significa que algo está pasando a nivel celular donde está ocurriendo “la muerte”, el dolor puede avisar muerte celular.

Los excesos generan dolor

Si tienes el cuerpo adolorido quiere decir que el cuerpo está muy ácido esto significa que ha mucho hidrógeno en el organismo, al mismo tiempo el dolor siempre ocurre cuando hay un exceso de energía, probablemente es por eso que tienes un gran dolor de cabeza.

A su vez, el dolor sucede cuando hay un desbalance, si la persona tiene un sistema nervioso excitado que es igual a un cuerpo ácido donde consume mucha grasa, mucha carne roja, esto aumenta la posibilidad de sentir dolor.

Lo excesos generan dolor, un sistema nervioso muy pasivo o muy excitado genera el dolor físico, entonces si tu cuerpo presenta dolor quiere decir que está fuera de balance. Sin embargo, hay que saber reconocer el tipo de dolor que se tiene para tener un mejor diagnóstico del problema.

Tipos

Es sabido que todas las personas pueden percibir el dolor de manera distintas, ya que el nivel del umbral en cada persona es diferente, es por ello que el dolor tiende a ser subjetivo y para ello se aplican escalas de dolor para medir la intensidad del mismo en el paciente, aunque existe un ranking de los 10 peores dolores del mundo.

Entre las técnicas empleadas está la Escala Visual Analógica (EVA) que se basa en una escala del 1 al 10, siendo 1 la ausencia del dolor y 10 la percepción de dolor más intenso, por tanto, el dolor puede ser:

Dolor crónico.

Dolor intermitente.

Dolor constante.

También es posible sentir dolor en una sola zona del cuerpo como la espalda baja, el codo, el hombro, la rodilla, el tobillo, la cabeza o puedes tener dolor de forma general en todo el cuerpo.

Existe la posibilidad que el dolor anuncie algún problema emocional o enfermedad en específico, de igual forma puede ser producto de causas específicas o de forma sorpresiva sin razones aparentes, de acuerdo a como la persona perciba el dolor se puede determinar cuál es su causa, esto se deberá a la duración que tiene en el cuerpo, por ejemplo:

Dolor agudo : Este es un dolor limitado por el tiempo, suele ser muy fuerte, aunque no dura mucho tiempo como el dolor de una lesión.

: Este es un limitado por el tiempo, suele ser muy fuerte, aunque no dura mucho tiempo como el de una lesión. Dolor crónico: Este dolor dura por más tiempo desde 3 a 4 semanas originado por alguna patología y pudiendo tener un origen o repercusiones psicológicas.

Este dura por más tiempo desde 3 a 4 semanas originado por alguna patología y pudiendo tener un origen o repercusiones psicológicas. Dolor Neuropático: Este se produce por el sistema nervioso central o periférico, suele ser punzante, constante y acompañado de parestesia, disestesia, hiperalgesia, hiperestesia y alodinia, también se divide en somático y visceral.

Este se produce por el sistema nervioso central o periférico, suele ser punzante, constante y acompañado de parestesia, disestesia, hiperalgesia, hiperestesia y alodinia, también se divide en somático y visceral. Psicógeno: Está relacionado con el ambiente psicosocial en el que se rodea la persona, puede ser somático o visceral de acuerdo a donde se ubique, también puede ser continuo o eruptivo.

Términos del dolor

Existen algunos términos relacionados con el dolor que permiten identificar el tipo de dolor que se siente y ayuda a que el médico tenga mayor noción de cuál es el problema o cómo tratar el problema.

Alodinia: Representa al dolor provocado por un estímulo que en condiciones normales no lo provoca.

Representa al provocado por un estímulo que en condiciones normales no lo provoca. Analgesia: Es la ausencia de dolor ante un estímulo normalmente dolor oso.

Es la ausencia de ante un estímulo normalmente oso. Anestesia dolorosa: Es cuando se percibe el dolor en una zona anestésica o insensible.

Es cuando se percibe el en una zona anestésica o insensible. Dolor central: Tiene relación con las lesiones del sistema nervioso central.

Tiene relación con las lesiones del sistema nervioso central. Hiperalgesia: Cuando la persona demuestra una respuesta exagerada a un estímulo dolor oso.

Cuando la persona demuestra una respuesta exagerada a un estímulo oso. Hiperestesia: Es el aumento de la sensibilidad al estímulo sensorial.

Es el aumento de la sensibilidad al estímulo sensorial. Hipoalgesia: La persona presenta un bajo nivel de sensibilidad al dolor .

La persona presenta un bajo nivel de sensibilidad al . Hipostesia: El estímulo sensorial se ve disminuido.

El estímulo sensorial se ve disminuido. Neuralgia: Cuando hay un dolor específico en los nervios.

Podrás notar que existen distintas formas de percibir el dolor y que además no todos lo podemos sentir bajo la misma intensidad, ya que cada persona presenta su propio umbral de dolor. Entonces al momento de hablar acerca un dolor que presentes procura ser más específico para que el especialista pueda hallar una solución más rápido.

En caso de que haya sido de ayuda la información que aportamos acerca de qué es el dolor, causas y tipos de dolor, continúa leyendo otros de nuestros artículos que sean de tu interés.