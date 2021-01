Quizás muchos no lo sepan, pero el cepillo de dientes son unos de los objetos que son más propensos a sufrir de mala higiene. Esto se debe a que muchas veces no te tomas el tiempo de mantenerlo limpio, ya sea por las prisas del día a día o porque simplemente consideres que no amerita ser lavado.

Un gran número de personas, incluso tú, consideran que es suficiente enjugar con un poco de agua o enjuague bucal. Pero la verdad es que al estar en constante contacto con los dientes y los residuos que quedan en estos, las cerdas de los cepillos van acumulando restos de comida y pasta dental.

Es por ello que para evitar esto podrás seguir esta guía para saber si tu cepillo está desinfectado o no, y como puedes desinfectarlo por tu cuenta.

Saber cuándo tu cepillo de dientes amerita una limpieza

Los restos de comida pueden generar bacterias si no se limpian, lo que ocurre de igual manera con los dientes. Es por ello que si no has desinfectado tu cepillo de dientes de manera adecuada, existe la posibilidad de que su uso se vuelva nocivo para la salud de tu boca.

Notarás que ha llegado el momento de desinfectar con tan solo darle una mirada al cepillo, podrás ver entre sus cerdas como se ha acumulado una especie de placa o manchas amarillas en la base de estas. En algunos casos es posible encontrarse restos de comida o de pasta dental. Además, al estar en contacto constante con la saliva de tu boca, es posible que las bacterias que habitan en esta activen el proceso de descomposición, causando graves consecuencias.

Es por ello que necesitar desinfectar tu cepillo de dientes de forma periódica para evitarlo. Existen algunos métodos económicos que puedes realizar en tu propia casa.

Vinagre para limpiar tu cepillo de dientes

Luego de enjuagar con agua tu cepillo, puedes dejarlo remojar en un vaso con vinagre blanco. Asegúrate de que cubra las cerdas completamente. Deja actuar por unas cuantas horas. Después enjuaga nuevamente con agua.

El vinagre no solo eliminará todos los restos de comida o pasta dental del cepillo, sino que también te ayudará a eliminar y evitar el crecimiento de sarro en los dientes. Tendrás un 2×1.

Bicarbonato de sodio

Este producto es súper efectivo para limpiar prácticamente cualquier cosa.

Solo tendrás que limpiar tu cepillo de dientes con agua caliente antes de dejarlo remojar en 1 vaso con agua y 2 cucharadas de bicarbonato. Deja que el bicarbonato actúe por al menos 30 minutos antes de aclarar con agua fría. De esta forma evitarás que se ablanden las cerdas.

Y listo, así de fácil es limpiarlos.

Enjuague bucal

Este método es bastante conocido, pero muchas veces es mal aplicado, por lo cual muchas veces no funciona de forma adecuada.

En un vaso coloca tu cepillo de dientes y cubre sus cerdas con enjuague bucal. Deja que se remoje por una media hora. Transcurrido este tiempo solo tendrás que sacar tu cepillo y listo. Enjuagarlo con agua es opcional.

Este método es bastante efectivo para eliminar las bacterias y los gérmenes que se puedan quedar atrapados en las cerdas del cepillo. Si el enjuague posee alcohol los resultados serán mucho más efectivos.

Peróxido de hidrógeno para limpiar el cepillo de dientes

El agua oxigenada no solo funciona para limpiar heridas, puedes emplearla también para desinfectar tu cepillo bucal.

En un vaso agrega partes iguales de agua y agua oxigenada, o sea, 1 parte de agua oxigenada y 1 parte de agua del grifo. Deja actuar por unas 2 horas. Finalmente enjuaga con abundante agua.

Así de simple quedará tu cepillo perfectamente desinfectado.

Pastillas para dentaduras

Este producto no solo funciona para desinfectar las dentaduras postizas, bien empleado puede ser usado para eliminar las bacterias que se puedan esconder en tu cepillo de dientes.

Sumerge tu cepillo en un vaso con agua y luego procede a añadir una pastilla para limpiar dentaduras.

Notarás que al instante el efecto efervescente de esta hará efecto. Solo tendrás que dejarla actuar por unos minutos antes de sacar el cepillo.

Y listo, así de fácil

Consejos y recomendaciones para desinfectar tu cepillo de dientes

Ten en cuenta que no necesitarás desinfectar tu cepillo bucal todos los días . Con solo intercalar agua fría y caliente es suficiente para que las bacterias no proliferen entre las cerdas. Estas limpiezas puedes hacerlas 1 vez por semana.

. Con solo es suficiente para que las bacterias no proliferen entre las cerdas. Estas limpiezas puedes hacerlas por semana. Es recomendable que al salir de viajes uses alguna cubierta para cepillos dentales , de esta manera podrás transportar el tuyo sin que se pueda impregnar de polvo y otros elementos.

, de esta manera podrás transportar el tuyo sin que se pueda impregnar de polvo y otros elementos. Estos métodos te ayudarán a largar la vida de tu cepillo de dientes (no eléctrico) y a mantenerlos limpio. Peor no olvides que debes cambiarlo luego de unos 3 o 4 meses .

. Para los cepillos eléctricos debes enjuagar sus cabezales con agua por varios segundos , y luego secarlos. La limpieza debe ser periódica. Para su desinfección pueden dejarlos remojar por 1 hora en algún antiséptico bucal.

, y luego secarlos. La limpieza debe ser periódica. Para su desinfección pueden dejarlos remojar por en algún No olvides lavar bien tus manos antes y después de cepillarte, de esta forma evitarás que las bacterias de tu boca pasen a tus manos.

Si bien con estos métodos puedes mejorar la limpieza de tus dientes, también debes visitar regularmente a tu odontólogo para así mantener una dentadura perfectamente limpia y sin problemas bucales