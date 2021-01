El pescado es el alimento que contiene el mejor nutriente, la corvina no es la excepción ¿Qué tal si la cocinamos al horno hoy?

En general, el pescado también tiene ácidos grasos omega-3, proteínas y minerales. Saquémosle provecho.

CORVINA AL HORNO: RECETA #1

Ingredientes

Pez corvina

Pimiento rojo

Tomates

2 cubos de sazona todo

Cebolla

Jengibre y ajo

Salsa de barbacoa picante y picante

Pimienta negra

Aceite vegetal

Condimento de pollo

Pasos

Retira la escala, corta el costado del pescado, levántalo con agua y extrae el intestino. Hacer tres marcas con cuchillo en el pescado para que el picante entre bien

Sazona y agrega picor al pescado con condimento de pollo o cualquier otro condimento en polvo. Mantener en el congelador durante unos 15-20 minutos .

. Licuar la pimienta, la cebolla, el jengibre y el ajo.

Agrega la salsa de barbacoa picante, agrega el cubo de sazona todo y aproximadamente 1/4 taza de aceite .

. Sacar el pescado del congelador aplicar la pasta sobre el pescado.

Aplicar tanto dentro como fuera del pescado.

Precalienta tu horno a 160 ° C, coloca el pescado en la rejilla del horno que parece una red, luego coloca la rejilla en una bandeja para evitar que tu horno se manche con las gotas que salen del pescado. Hornea de 20 a 30 min. Si la temperatura del horno es demasiado alta, reduce la llama.

CORVINA AL HORNO: RECETA #2

Ingredientes

4 filetes de corvina (aproximadamente 900 gramos)

1,2 kg (2 2/3 libras) de patatas pequeñas

Nuez moscada (al gusto)

Pimienta al gusto

2 cebollas medianas

100 ml (1/2 taza) de vino blanco

2 tomates medianos

½ pimiento rojo

También ½ pimiento naranja

½ pimiento amarillo

4 dientes de ajo

100 ml (1/2 taza) de aceite de oliva

Sal al gusto

Cómo hacer una corvina al horno

Direcciones

Precalienta el horno a 180ºC (350ºF).

Pelar y lavar las patatas. Poner el pescado y las patatas en una fuente para horno y sazonar con sal, nuez moscada, pimienta, ajo pelado, cebolla cortada en cuartos, los pimientos cortados en tiras y los tomates sin pelar cortados en cuartos.

Rocía con vino blanco y aceite de oliva y hornea durante aproximadamente 1 hora. De vez en cuando, rocía las patatas y el pescado con la salsa.

Apaga el horno y sirve.

BENEFICIOS DE COMER CORVINA

A la gente le gusta comer pescado debido a su valor nutricional saludable y también al sabor.

En esta ocasión, hablaremos sobre la corvina, que es rica en nutrientes. De hecho, 100 gramos de Corvina no contienen carbohidratos, no contienen fibra, 17,78 gramos de proteína, 56 miligramos de sodio y 78,03 gramos de agua. No solo por eso, también tiene Vitamina A (41 UI), Vitamina B-9 (15 mg) o Vitamina B-3 (4.2 mg).

Excelente, ¿no? Por lo tanto, aquí te brindamos los beneficios para la salud de la corvina a continuación.

Fuente de vitamina A

El primer beneficio para la salud del pescado corvina es tener la fuente de vitamina A. De hecho, la vitamina A es una vitamina liposoluble cuya absorción pasa por el proceso de digestión.

Luego, esta vitamina puede usarse para funciones corporales o enviarse para su almacenamiento en el hígado y las células grasas. Además, la vitamina A también tiene un papel en el mantenimiento de una visión saludable.

Por lo tanto, tener corvina como alimento satisfará las necesidades de vitamina A. Te proporcionará el 1% de la ingesta diaria total recomendada de vitamina A. De lo contrario, la falta de vitamina A puede provocar varios problemas oculares.

Aumenta la energía

El mejor beneficio de la corvina es aumentar la energía del cuerpo. Éste está ligado a la presencia de vitamina B1 que tiene un papel fundamental en la producción de energía de los alimentos, la conducción de los impulsos nerviosos y la síntesis de ácidos nucleicos. De hecho, 100 gramos de Corvina contienen 0,07 miligramos de Vitamina B-1, el 5% del valor diario recomendado para un adulto.

Estimula el sistema inmunológico

Resulta que la corvina puede ayudar a fortalecer el sistema inmunológico. Esto se debe a la presencia de vitamina B5. Trabaja para mejorar el nivel de hemoglobina en el cuerpo humano y ayuda al hígado a metabolizar sustancias tóxicas.

Corvina al horno

Promueve el sistema digestivo

Los beneficios para la salud del pescado corvina incluyen la promoción del sistema digestivo. Es posible que sepas que la fibra es la que mantiene la salud digestiva, pero la corvina tiene lo mismo. Contiene ácido fólico o vitamina B9 que es bueno para mantener un sistema digestivo, cabello, piel, riñones y ojos saludables.

En este punto, si consumes 100 gramos de Corvina, te dará 15 microgramos de Vitamina B-9. Así, te ayudará a cumplir con el 4% del valor diario recomendado para un adulto.

Fuente de vitamina B-2

Se sabe que el nutriente de la corvina puede ayudar a neutralizar los radicales libres. Ayudará a tratar las células dañadas y producir energía al convertir los alimentos en glucosa. Si consumes 100 gramos de Corvina, entonces puedes encontrar 0,09 miligramos de Vitamina B-2.