La oferta por Pedri que hace temblar a todo el Barcelona

La temporada del FC Barcelona no podría calificarse de otra forma que no fuera complicada. Tras lo que fue una de las peores campañas de los últimos años, en la que vivieron la remontada del Real Madrid en LaLiga, la humillación por 2-8 a manos del Bayern Múnich en Champions League y quedarse sin ganar ni un solo título; las cosas no podrían comenzar peor debido a todas las irregularidades que presentan en su juego. Ronald Koeman, el entrenador que llegó esta temporada al equipo blaugrana, aún lucha por dar con la tecla que active toda la calidad que atesora la plantilla; sin embargo, todavía dependen una enormidad de un Lionel Messi que aún no se ha mostrado en toda su capacidad, pero entre el mar de dudas ha aparecido la figura de un joven Pedri González que deslumbra a todos.

El joven canario ha sorprendido a todo el Barcelona con unas prestaciones fabulosas en todas las competiciones y sin importar si el rival que tenga al frente. Antes de su llegada ya estaba dejando detalles que hacían recordar a lo mejor de Andres Iniesta y de David Silva; no obstante, ahora todas esos destellos se confirman en un conjunto blaugrana que está prendado por la habilidad de este chico que acaba de cumplir 18 años y que acaba de comenzar su andar con su primera temporada en Primera División. Pese a que el Barça no han querido escandalizar mucho con sus participaciones, estas ya han llamado la atención de otros clubes y algunos medios ya apuntan que una oferta importante puede venir en camino.

Conte va tras la pista de Pedri

Desde el Inter estarían muy pendientes del canario

En concreto, la prensa habla de que el Inter de Milán estaría siguiendo muy de cerca los pasos de Pedri; más aún al ver como se ha salido en sus últimas actuaciones. El conjunto dirigido por Antonio Conte ya salió apeado de la Champions League y lo hizo de forma tan nefasta que no llegó a clasificar ni a la Europa League; sin embargo, su accionar en la Serie A no está siendo nada malo y justo ahora están en el segundo lugar batallando con todo para volver a conquistar el campeonato italiano después de tantos años de dominio de la Juventus. Por esa razón se han fijado en el canario; debido a que su calidad en el mediocampo podría beneficiarlos mucho, tanto ahora como en el futuro.

Con respecto a eso, el Inter no se desanimaría mucho de no conseguirlo en este mercado invernal; porque sabe las dificultades que se puede encontrar, pero por lo joven que es Pedri y por lo mucho que proyecta pueden ir con todo en verano para llevárselo. Algunas ventas, como la de un Christian Eriksen que no cuenta, además del mismo capital del club pueden hacer que lleguen a los 50 millones de euros en los que estaría valorado el canario y así realizar una oferta firme por él. El problema en todo esto es que el Barcelona no quiere desprenderse de uno de sus jugadores a futuro más importantes; pero la falta de dinero y la crisis en la que se encuentran metidos serían los argumentos del Inter para tratar de convencerlos.

Una joya consiguió el Barça

Con 18 años se ha ganado la titularidad en el equipo catalán

Pese a que el conjunto lombardo tiene un buen plan, todo parece indicar que el Barcelona hará lo imposible para quedarse con una verdadera joya que adquirió de Las Palmas por apenas cinco millones de euros. Si bien el Barcelona sabía que había comprado un crack en ciernes no esperaba que su explosión fuese tan rápida; de hecho, el joven canario estaba siguiendo el plan de Koeman y solo disputaba algunos minutos en los que dejaba buenos destellos. Eso lo hizo ser titular en el Clásico ante el Madrid, pero allí decepcionó y volvió a ser relegado; no obstante, las malas actuaciones de Philippe Coutinho y sus ganas de demostrar su talento lo volvieron a poner arriba, tanto así que ahora es titular indiscutible.

Sus grandes presentaciones, en las que derrocha talento, clase, visión de juego, buen toque y un entendimiento fenomenal con Messi, lo ha llevado a ser uno de los mejores del momento en el juego del club catalán. Ya muchos estaban pensando que lo mejor era vender a Cputinho para recolectar algo de dinero, porque ya tenían a Pedri en la plantilla; pero la lesión del brasileño ha frustrado todos los planes. Sin embargo, la próxima directiva, que al parecer será la de Joan Laporta, ya tiene apuntado el nombre del canario y del Ansu Fati como los pilares en los que afianzar su proyecto; por lo que se ve extremadamente difícil que el Inter de MIlán o cualquier otro lo pueda fichar. Pedri es una estrella y es en el Barça el equipo en el quiere demostrarlo.