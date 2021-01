El otro día nos sorprendieron muy y mucho las declaraciones de Kiko Matamoros en las que afirmaba que podría haber boda con Marta López, ya que con ella ha encontrado el amor verdadero, ese que te hace rasgarte las vestiduras y vivir como un adolescente enamorado. De hecho, el colaborador aseguró que podría invitar a la ceremonia a su hija Anita Matamoros, con la que en estos momentos existe un distanciamiento, pero que estamos seguros que con el tiempo lo podrán arreglar igual que ha hecho con sus otros hijos.

Hemos hablado con Laura Matamoros para saber qué opina ella de una posible boda con Marta López, ya que ella tiene muy buena relación con la pareja de su padre, y nos ha confesado que tiene que pasar tiempo para que eso se produzca. Dejó claro que su padre no hablaba de forma contundente, sino que cabía la posibilidad de casarse con la modelo: “Bueno, ya veremos…”.

La hemos preguntado también si ella tiene planes de futuro de aumentar la familia con Benji y la verdad es que Laura no piensa en tener más hijos, al menos por el momento: “Yo ya tengo uno y me vale y me sobra”. La influencer está viviendo uno de los momentos más bonitos de su vida con su pareja y disfrutando de su familia como antes nunca lo había hecho.