Los cantantes latinos Jhay Cortez y Myke Towers presentan ‘Los Bo’, su nueva colaboración que ya está siendo otro éxito acompañada del siguiente videoclip.

‘Los Bo’, en la que Jhay Cortez y Myke Towers rinden homenaje al país del que proceden (Puerto Rico), es una canción dentro del género urbano latino con toques de estilo trap que ha sido escrita por ambos cantantes con Samuel Jimenez y Matthias Liyew, así como co-producida por Ambezza y Smash David . El titulo del tema está inspirado en el capo puertorriqueño Ángelo Millones, el cuál tenía muchas mujeres y era apodado El Buster, siendo “El Bo” la versión corta que se popularizó.

El vídeo oficial que acompaña, rodado en blanco y negro, ha sido dirigido por Fernando Lugo y producido por Fabiana Olive. Hasta el momento suma casi 2 millones y medios de vistas en youtube, siendo #1 dentro de lista de tendencias desde su estreno ayer.

Jhay Cortez, uno de los más destacados cantantes de la nueva generación de artistas latinos urbanos, ya ha superado el nº de 6 billones de reproducciones totales durante su carrera. En 2020 ha destacado con grandes éxitos como ‘Dakiti’ junto a Bad Bunny o ‘No Me Conoce (remix)’. Próximamente, estrenará su nuevo álbum “Timelezz”, en la que se espera se incluya esta colaboración, luego de cerrar el año pasado con el single ‘Kobe en LA’.

Myke Towers, otra de las grandes promesas del género urbano latino, ha destacado también en 2020 por otros lanzamientos y colaboraciones: ‘Michael X’, que escribió como una oda al movimiento Black Lives Matter y al fallecido George Floyd; ‘Madrid’ junto a Maluma; ‘No me llama”, un tema de Zion & Lennox en el que colabora; ‘Diosa (remix)’ con la cantante dominicana Natti Natasha y el rapero Anuel AA; ‘Bandido’ con Juhn; o sus éxitos ‘Si Se Da’, ‘Si Se Da Remix’ ‘Explícito’ y ‘Girl’. Se encuentra en el estudio de grabación trabajando en su próximo álbum, “Like Myke”.

Letra de ‘Los Bo’ de Jhay Cortez y Myke Towers

[Intro: Jhay Cortez]

¿Me sigue’ o no me sigue’ todavía, hijueputa?

[Coro: Jhay Cortez]

Esto’ cabrone’ me lo tienen que mamar (Sí)

Esto’ cabrone’ me lo tienen que mamar (Que mamar)

Sin cojone’, yo nunca le vo’a bajar (No)

Hijo ‘e puta, yo nunca le vo’a bajar (Le vo’a bajar)

Esta’ mujere’ a mí me quieren como el bo (Como el bo)

Esta’ mujere’ a mí me quieren como el bo (Bo)

Si me viste con tre’, le dimo’ a la’ tre’

Y si no’ viste con do’, pue’, le dimo’ a la’ (¡Do’!)

Esto’ cabronе’ me lo tienen quе mamar (Que mamar)

Esto’ cabrone’ me lo tienen que mamar (Que mamar)

Sin cojone’, yo nunca le vo’a bajar (Le vo’a bajar)

Hijo ‘e puta, yo nunca le vo’a bajar (No)

Esta’ mujere’ a mí me quieren como el bo (Como el bo)

Esta’ mujere’ a mí me quieren como el bo

Si me viste con tre’, pue’, le dimo’ a la’ tre’

Y si me viste con do’, pue’, le dimo’ a la’ do’ (Do’)

[Verso 1: Jhay Cortez]

Ey (Ey), me quieren matar

Mami reza por mí, me vio en mi funeral (Amén)

Yo sé que Dio’ me va a perdonar

Esta’ puta’ son mía’ y las vamo’ a costear

Tú sabe’ que son tanto’ (Tanto’), mi casa son do’ Phantom (Sí)

Otra noche en Miami (Otra noche), como si fuera Bad Bu

Aguanta la pieza, ella se crio en la iglesia

Y yo no voy al gym, pero me trata como Enrique Iglesia’

Ey, ¿me sigue’? (Sigue’)

Flow en inglé’, la’ puta’ se crecen cuando compran la’ bred

Ella no e’ plan A, pues, le di una Plan B

En cuatro pa’ que no me despeine lo’ dread’ (La Presión)

To’ esto’ cabrone’ ya yo los corté

Te tenía una más, pero no la exporté

Me preguntan si tu carrera te quité

Y si no fue Michael Torre’, cabrón (Fue Jhay Cortez)

[Coro: Jhay Cortez]

Cabrone’, me lo tienen que mamar (Sí)

Cabrone’, me lo tienen que mamar (Que mamar)

Sin cojone’, yo nunca le vo’a bajar (No)

Hijo ‘e puta, yo nunca le vo’a bajar (No le vo’a bajar)

Esta’ mujere’ a mí me quieren como el bo (Como el bo)

Esta’ mujere’ a mí me quieren como el bo

Si me viste con tre’, le dimo’ a la’ tre’

Y si no’ viste con do’, tú sabe’ que le dimo’ a la’ (¡Do’!)

Cabrone’, me lo tienen que mamar (Que mamar)

Cabrone’, me lo tienen que mamar (Que mamar)

Sin cojone’, yo nunca le vo’a bajar (Le vo’a bajar)

Hijo ‘e puta, yo nunca le vo’a bajar (¿Oíste?)

Esta’ mujere’ a mí me quieren como el bo (Como el bo)

Esta’ mujere’ a mí me quieren como el bo

Si me viste con tre’, pue’, le dimo’ a la’ tre’

Y si me viste con do’, pue’, le dimo’ a la’ do’ (A la’ do’)

[Verso 2: Myke Towers]

Esto’ cabrone’ me lo tienen que mamar

Dios, perdona a to’ lo’ mío’, ‘tán burlando a lo’ pastore’ alemán

Si no es en Role’, pue’, entonce’, Audemars

Estoy en mi canto, huelebicho, ¿adónde má’?

Siempre que yo tiro, e’ con un flow original

El día que me parezca a alguien, pue’, mejor no digo na’

Si me ven brillando, esto’ cabrone’ miran mal

La cuenta bancaria como la de Neymar

To’a esta’ mujere’ a mí me quieren como a Angelo Millone’

Los fanático’ regado’ por toda’ las regione’

Y mi música sonando por to’ los callejone’

No son ustede’, soy yo, no se encojonen

Estoy a lo Yankee y lo que doy e’ jonrone’

Ello’ tienen frío olímpico cometiendo errore’

El día que me vaya, por favor, no me lloren

Resucitaré si nacen rapero’ mejore’

Y no voy a bajarle ni aunque me toque el infierno

Sabe’ lo que me refiero

A nombre de to’ lo’ envidioso’ e’ que lo’ Phillie’ lo’ enciendo

¿Entiende’ lo que estoy diciendo?

Los quiero lejo’ porque no me relaciono con los cerdo’

Desde arriba lo’ observo

Tengo mi gente y comoquiera yo solito me resuelvo

Dime tú qué va’ a hacer, bo, jaja

[Coro: Myke Towers]

Esto’ cabrone’ me lo tienen que mamar

Esto’ cabrone’ me lo tienen que mamar

Y sin cojone’, yo nunca le vo’a bajar, ey

Hijo ‘e puta, yo nunca le vo’a bajar

Esta’ mujere’ a mí me quieren como el bo (Bo)

Esta’ mujere’ a mí me quieren como el bo

Si no’ viste con tre’, pue’, le dimo’ a la’ tre’

Si no’ viste con do’, pue’, tú sabe’ que le dimo’ a la’ do’

Esto’ cabrone’ me lo tienen que mamar

[Outro: Jhay Cortez & Myke Towers]

Jhayco, Jhay Cortez (Ah)

Y no hay ni que roncar

Lo’ reye’ de la nueva

Ustede’ saben

Tú sabe’ que sí

Lyke Mike, Como Myke

Coming soon, baby, jaja

En el nombre del padre, del hijo y de la nueva, cabrón

Pide la bendición (Jaja)

Porque desde acá arriba mucho’ de ustede’ no se ven

Yeah, Young Kingz, baby

Smash

¿Me sigue’ o no me sigue’ todavía?

Timelezz, coming pronto

Mucho código, mucho palabreo, mucho punchline

No vamo’ a guerrear con nadie que no escriba lo de ello’, jaja

¿Me sigue’?

Y acuérdate que lo’ muerto’ son como lo’ libro’, historia, jaja

Y, musicalmente, ey

Esto’ cabrone’ no’ lo tienen que mamar

Esto’ cabrone’ no’ lo tienen que mamar