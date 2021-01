No es el primer video que subimos de este deporte. Cada vez que lo veo me llama más la atención y cada vez me está gustando más que podría hasta investigar un poco a ver si cerca de mi casa se practica. Más allá de todo eso, vamos a ver un pequeño resumen de cómo se convierte un “gol” con un Frisbee tras una volada del deportista monumental.