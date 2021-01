La bañera y el gato nunca han sido buenos amigos, por lo que en este artículo aprenderás unos consejos de cómo lavar los gatos que tengas en casa. Estos se muestran inquietos cada que se le intenta duchar para quitarle toda la suciedad que ellos adquieren durante el día. Pero, sin embargo, es posible que en algunas situaciones se esté actuando mal como dueño de este animal. Ya que, el lavado de los gatos siempre es necesario para evitar cualquier enfermedad que estos puedan tener en el pelaje.

Si quieres descubrir cuándo es estrictamente necesario proceder a bañar a un gato y, si estas interesado de conocer cuáles son los pasos a seguir. Con este artículo aprenderás para que el lavado corporal del felino sea lo más tranquilo posible, sin necesidad de evitar ninguna lesión. A pesar de lo que muchos piensan, existen muchos gatos que disfrutan los baños.

Sobre todo, si estos han disfrutado baños tibios de vez en cuando. Si las personas se complican las cosas a la hora de proceder a bañarlo, puedes optar por llevarlos una estética para mascotas. No hay la mejor opción de cómo bañar un gato en un ambiente que sea tranquilo y que esté controlado, acompañado por caricias.

¿Será necesario lavar a un gato?

Es una de las primeras preguntas que debemos de contestar si es necesario lavar a un gato. La respuesta variará dependiendo del estado de salud que se encuentre el animal y de la cantidad de suciedad que este pueda tener. Como ya se han fijado, los gatos tienden a lamerse constantemente todo el cuerpo con la lengua. Quizás te debas de preguntar de por qué lo hacen, pues bien, estos son unos animales muy aseados.

Cada vez que estos realizan este tipo de acción, se están desparasitando por completo y limpiando todo el cuerpo con toda su lengua. Por eso es una de las razones que el veterinario no te recomienda a que laves a tu gato, ya que este se encarga de asearse por su misma naturaleza.

Pero habrá situaciones en las que no tendremos más remedios en que se tenga que proceder a bañar a nuestro compañero felino. Todo dependerá de la salud en la que se encuentre en ese momento en que decidamos bañarlo.

¿Cuál es el momento exacto en que se tiene que lavar el gato?

Los momentos en la que tu gato necesitará tu ayuda con su higiene corporal son además de variados. Una de las más comunes es cuando el animal deja de llevar a cabo la conducta de autoacicalamiento. Si el gato deja de asearse con su propia lengua, toda la responsabilidad del lavado del animal recaerá en nosotros.

Otra de las causas en la que tengamos que intervenir en el aseo de nuestro gato es que esta sufra un pequeño accidente y le caigan sustancias tóxicas en su cuerpo. En este tipo de casos, es necesario actuar rápidamente, ya que el acicalado del felino puede generar consecuencias directas en la salud del gato.

Por último, se debe de intervenir en el lavado del gato, como es obvio, cuando este muestre síntomas que su pelaje está completamente sucio. Será imposible que este animal explore rincones recónditos donde exista bastante suciedad. En este tipo de casos, seremos los dueños quienes tendremos la responsabilidad de devolver al pelaje del felino su apariencia impoluta.

Consejos que se deben de tomar en cuenta antes de proceder a lavar a los gastos

Una vez que se tenga claro los momentos en los que se debe de bañar el gato, también se deben de tomar en cuenta una serie de consejos antes de proceder a bañarlo. Lo primero que tienes que tener claro es que el baño que le vayas a dar a tu gato no va a ser una tarea fácil. Debido a que los felinos les inquietan mucho el agua y es además de complejo acostumbrar al lavado, independientemente la que ellos tengan.

Por eso se recomienda a que busque a otra persona para que te ayude en el aseo del animal. Así evitará cualquier lesión que este pueda generarse en caso que, no esté acostumbrado a tomar un baño. También se aconseja utilizar agua tibia, de esta manera tu gato no pasará frío y disfrutará del agua para su piel y del baño. Debes de utilizar el champú para felinos, en esta parte es muy importante porque los champús para los humanos, aunque sean neutros. Estos no respetan el PH de la piel del gato.

También puedes proceder a utilizar una bañera, o un recipiente que se ajuste al tamaño del gato. Es necesario que coloques una alfombra en la superficie para evitar que el gato se resbale con las uñas. Puedes comprar los tapetes de baño que se pueden conseguir en cualquier tienda de mascotas o incluso en las tiendas para el hogar.

Pasos para proceder a lavar a un gato

Estos son los pasos que se tienen que tomar en cuenta al momento de lavar tu gato: