El Reino Unido formaba parte de la Unión Europea, motivado a diferencias con la misma decide divorciase, es decir, cortar toda relación con la Unión Europea y así lograr recuperar el control y frenar la burocracia existente en ella, que en nada beneficiaba la país europeo. Es por ello que la presente hablaremos sobre lo que fue el brexit duro y como efecto al Reino Unido.

¿Qué es el brexit?

Fue el proceso político que permitió que el Reino Unido abandonara la Unión Europea, es decir, el término utilizado para referirse a la separación del gobierno del Reino Unido, como Estado miembro activo de la Unión Europea. Este proceso político se hizo mediante votación, un referéndum, el cual fue prorrogado en 3 ocasiones por una u otra razón.

El gobierno del Reino Unido se apoyó en el tratado de la Unión Europea en su artículo 50. Todo inicio el 23 de junio del 2016 luego del referéndum y posteriormente en marzo del 2017 se apoya en el tratado, este proceso duro 2 años y las prórrogas fueron en fechas del 12 de abril del 2019, 31 de octubre del 2019 y finalmente el 31 de enero del 2020.

Culminada esa fecha se aprueba el acuerdo de retirada del Reino Unido a la unión Europea el 01 de febrero del 2020, pero ya está había abandonado abruptamente la misma el día anterior. Pero en vista de los muchos acuerdos existentes entre el Reino Unido y la Unión Europea, este se le fió un periodo adicional para permanecer en el mercado Europeo hasta diciembre del 2020.

Cuando el Reino Unido se separó de la Unión Europea se esperaba que las condiciones comerciales del Reino unido cambiasen en el mercado y que sufriera una caída económica. La misma se observó cuando el rendimiento de los bonos cayó a su mínima expresión desde hace muchos años atrás, así como también su moneda bajo de valor y los crímenes de odio contra extranjeros se incrementaron.

¿Qué es el brexit duro?

El brexit duro no es más que la salida abrupta del Reino Unido a la Unión Europea como miembro activo sin esperar los acuerdos, sin respetar los términos y ajustes necesarios para nuevas negociaciones o relaciones entre ellos que no cambiasen mucho las condiciones actuales. Ya que al salir de la Unión Europea queda por fuera del mercado único y de la unión aduanera.

Lo cierto es que esta ruptura, el brexit duro, que hace el Reino Unido implica salir inmediatamente de la cercanía de varias instituciones como la Corte Europea de Justicia y la Europol, e incluso terminaría la suscripción a muchas instituciones de gobiernos que regulan en gran parte asuntos varios entre ellos lo referente a las medicinas o las patentes registradas.

E incluso con el Brexit duro el Reino Unido no estaría más obligado a contribuir con sus aportes financieros a la Unión Europea, el cual es de unos millones cada año. Lo cierto a todo esto es que el alcance de esta ruptura de relaciones con la Unión Europea afectaría al Reino Unido, e muchos aspectos que serían muy perjudicables para al economía del país y otros sectores.

¿Cómo afecta el Brexit duro al Reino Unido?

Desde el punto de vista del comercio, el brexit duro, afectaría mucho al Reino Unido. Todo esto porque la salida abrupta del estado no permite llegar a acuerdos comerciales favorables, uno de ellos es que los productos del país que se venden en todo en los países de la Unión Europea se les impondrá impuestos como los de cualquier otro país.

No solo esto, sino que todo producto importado al Reino Unido tendrá impuestos y tasas de revisión aduaneras elevadas, y esto puede ocasionar que los mismos no salgan con facilidad de la aduana respectiva. Las operaciones comerciales estarán limitadas pro nuevos acuerdos bajo las condiciones establecidas por organización mundial del comercio.

Aun con el brexit duro, el gobierno del Reino unido alega que al principio no aplicará impuestos en un porcentaje elevado de los productos europeos que lleguen a su territorio. Alrededor de un 87 % de eso productos no se les aplicara impuestos elevados, todo esto con al finalidad de evitar el desastre a largo plazo. De igual maneras otros sectores se verían afectados. Pero no solo se verán los efectos para el Reino Unido, por ejemplo CEPESCA estima unas pérdidas de 54,3 millones.

Como es el caso del campo de los servicios, ya no estarían dentro del mercado de la Unión Europea, salvo la mano de obra de calidad, la banca y los seguros. El precio de los alimentos puede ir en aumento, lo que afectaría en gran manera a la población del Reino Unido, con la puesta en marcha del Brexit duro. El acceso de animales a los viajes puede ser más costoso.

La tarjeta de salud con la que cuenta la población del Reino Unido que pertenece a cualquier país Europeo, para ser atendidos en los hospitales públicos no le será ya útil para el mismo, es decir, ya los residentes europeos que estén en el Reino Unido no podrán contar con este beneficio de salud. Todo esto debido a la puesta en marcha del Brexit duro.

Muchos británicos residenciados en países de Europa deberán ser cesados en esos países para conocer con exactitud cuántos se encuentran allí, deberán tramitar un permiso de residente que les permita permanecer en el país europeo sin problema alguno. Así como también deberán tramitar la licencia de conducir del país en el que habitan, ya que la suya no tendrá valor. Incluso el gobierno ha tenido que aprobar una transición para mitigar los efectos del berxit.

Con la implementación del brexit duro, se encuentra sobre el tapete el problema de la frontera con la República de Irlanda, pues en la misma no existen puestos fronterizos que controlasen el ingreso de alimentos o de productos químicos. Estos controles fronterizos no se vieron necesarios a raíz de los acuerdos de paz, que lograron finalizar con los años de violencia.

Lo cierto es que después de dos años de lucha para divorciarse de la Unión Europea, el Reino Unido lo logra con todo y sus consecuencias.