Beatriz Luengo, Yotuel y Omar Montes presentan ‘Rebelde‘, su colaboración a tres con el siguiente videoclip. Un single que contiene el sample del clásico ‘Soy rebelde’ (1971) de la cantante Jeanette.

‘Rebelde‘ ha sido compuesta por Yotuel y Beatriz Luengo con producción de Ramón Velasco Jiménez, alias Moncho Chavea, acompañando el popular Omar Montes a la pareja en la vida real formada por la española y el cantante cubano. La canción usa parte del éxito ‘Soy rebelde’ del compositor español Manuel Alejandro, interpretada por la cantante hispano-británica Jeanette en 1971 y que fue #1 en España.

Un tema de corte urbano que mezcla de tradicionalismo y vanguardia, con un vídeo oficial en plan cinematográfico y muy cuidado estéticamente que ha sido dirigido por el fotógrafo y cineasta Eugenio Recuenco, contando con coreografía original de danza de Sebastián Linares Alcalá. “Con una ilusión que no me cabe en el pecho… ¡¡Muchos meses de trabajo!!”, escribía Beatriz Luengo en las redes sobre esta canción.

Yotuel Romero es integrante de la mítica agrupación cubana Orishas y destacado compositor que ha formado parte del equipo de Ricky Martin, con el cual se volvió ganador del Latin Grammy 2020 en la categoría de Mejor Álbum Vocal Pop por “Pausa”. Recientemente estrenaba un dueto con Christian Castro, ‘La culpa’.

La polifacética Beatriz Luengo, es conocida principalmente por su trabajo discográfico, tanto en su anterior grupo UPA Dance como en solitario o composiciones, y su participación en series como “Un paso adelante”. Sus trayectoria incluye varios discos ya publicados: “Mi generación” (2005), “BL” (2006), “Carrousel” (2008), “Bela y sus moskitas muertas” (2011) y “Cuerpo y alma” (2018).

Omar Montes es un personaje mediático español que se dio a conocer por sus apariciones en reality shows como “Gran Hermano VIP” o “Supervivientes”, además de por su pasada relación sentimental con la hija de Isabel Pantoja. Como cantante desde 2015, ha obtenido éxito con singles como ‘Alocao’ (con Bad Gyal), ‘Prendío (Remix)’ o ‘La rubia (Remix 2)’.

Letra de ‘Rebelde’ de Yotuel, Beatriz Luengo y Omar Montes

[Intro: Beatriz Luengo]

Yo, yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así

Porque nadie me ha tratado con amor

Y tú hiciste lo que nadie hizo por mí

Fuiste antídoto para mi corazón

[Estribillo: Omar Montes]

Baby, te quiero, y yo sé (Y yo sé)

Que ese cabrón te hizo llorar otra vez (Yeh-yeh-yeh)

Baby, te espero, llámame (Llámame)

Que yo estoy listo pa’ enredarme en tu piel (Eh-eh-eh)

[Verso 1: Yotuel]

Y tira por el cel que yo paso a buscarte

Tira por еl cel que amor tengo yo pa’ dartе

Y tira por el cel que yo paso a buscarte

Tira por el cel que amor tengo yo pa’ darte

Quiero que me rompas la camisa a mí, da-na-na

Y perdernos en un viaje hasta La Habana-na

En la cama te prefiero sin pijama

Porque sexy linda es que esta noche hay foto y fama, flash (Jah)

Pa’ publicarte

Que sufran to’a esas bitchies que no pueden igualarte

Tú solita brillas más que mis diamante’

Olvídate ‘e ese bobo que no sabe cuidarte

[Pre-Estribillo: Beatriz Luengo]

Yo, yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así

Porque nadie me ha tratado con amor

Y tú hiciste lo que nadie hizo por mí

Fuiste antídoto para mi corazón

[Estribillo: Omar Montes]

Baby, te quiero, y yo sé (Y yo sé)

Que ese cabrón te hizo llorar otra vez (Yeh-yeh-yeh)

Baby, te espero, llámame (Llámame)

Que yo estoy listo pa’ enredarme en tu piel (Eh-eh-eh)

[Verso 2: Omar Montes]

Y no me digas nada

Te puedo notar lo que tú quieres en la mirada

Cuando estás conmigo te cambia la cara

Conmigo se va y con él no siente nada (Yeh-yeh-yeh)

Solo te estoy diciendo que te quiero ver

Aunque no te quedes hasta el amanecer

Llámame esta noche cuando no esté él

Que te invito a una copa de Moët

[Puente: Omar Montes]

Entré en la habitación

Estamos solos tú y yo

Baby, vamos a hacerlo

Y luego prendemo’

Entré en la habitación

Estamos solos tú y yo

Baby, vamos a hacerlo

Y luego prendemo’

[Pre-Estribillo: Beatriz Luengo]

Yo, yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así

Porque nadie me ha tratado con amor

Y tú hiciste lo que nadie hizo por mí

Fuiste antídoto para mi corazón

[Estribillo: Omar Montes]

Baby, te quiero, y yo sé (Y yo sé)

Que ese cabrón te hizo llorar otra vez (Yeh-yeh-yeh)

Baby, te espero, llámame (Llámame)

Que yo estoy listo pa’ enredarme en tu piel (Eh-eh-eh)

[Outro: Omar Montes & Beatriz Luengo]

Moncho Chavea en el beat

Ah

De Pan Bendito pa’ Miami

Yotuel, Moncho Chavea

Omar Montes

¡Pa-pa-pa-pa!

Beatriz Luengo en la casa

Para mi corazón