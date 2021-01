La enorme falta de respeto de Honda hacia Marc Márquez

Marc Márquez, el famoso piloto de motociclismo español que milita en el equipo oficial de Honda en el MotoGP, la máxima categoría del Campeonato del Mundo de Motociclismo, la cual es considerada como el certamen internacional más llamativo en el mundo del de motociclismo de velocidad, el Repsol Honda Team, estaría sintiendo en carne propia la enorme falta de respeto que el conjunto oficial de la fábrica japonesa Honda-HRC ha hecho con él en los últimos días, convirtiéndose en tendencia rápidamente en los diferentes rincones de los cinco continentes, ya que fue una información que dejó molestos a unos cuantos adeptos del corredor.

Si bien es cierto que el piloto de 27 años de edad oriundo de Cervera, un municipio del centro-oeste de Cataluña, capital de la comarca de la Segarra y cabeza del partido judicial de Cervera, en la provincia de Lérida, España, es el integrante más antiguo en lo que a ocupación de asiento en en el Repsol Honda Team se refiere, pues parece que el ganador de ocho títulos del Campeonato del Mundo de Motociclismo en tres categorías diferentes: 125cc (2010), Moto2 (2012) y seis veces en MotoGP (2013, 2014, 2016, 2017, 2018 y 2019), ha sufrido una de las humillaciones más grandes en toda su trayectoria deportiva, la cual podría terminar condicionando sus ganas de continuar defendiendo los colores del team que tiene su base en Aalst, una ciudad flamenca a orillas del río Dender, 30 kilómetros al noroeste de Bruselas, Bélgica.

Imagen referencial

“Le han faltado el respeto totalmente a Marc Márquez. En Repsol Honda Team no saben valorar a este chico. Le operaron el húmero del brazo derecho el 3 de diciembre y parece que él les vale poco. Ha conseguido seis campeonatos del mundo con Repsol Honda Team y ahora muestran preferencia con otro que todavía no ha logrado ni siquiera un 15%. No sé si se les ha olvidado de quién están hablando, Marc Márquez es el hexacampeón de MotoGP y se podría decir que el mejor desde hace mucho tiempo. La lesión solamente le arruinó este año, pero que se preparen, porque él les va a demostrar a todos que están bien equivocados”, comentó a este respetado portal web de noticias una fuente cercana al corredor de Cervera, quien pidió ser dejada en el anonimato.

Claramente, para nadie es un secreto que la lesión del famoso piloto de 27 años de edad condicionó por completo la temporada del Repsol Honda Team en la máxima categoría del Campeonato del Mundo de Motociclismo, el cual terminó en manos del corredor español del Team Suzuki Ecstar, Joan Mir Mayrata, sin embargo, eso no sería una excusa válida para la falta de respeto que el equipo oficial de la fábrica japonesa Honda-HRC ha llevado a cabo en los últimos días con él, la cual habría dejado en evidencia el gigantesco nivel de favoritismo que hay hacia su nuevo compañero de Team.

Se trataría de nada más y nada menos que del ex corredor español del Red Bull KTM Factory Racing, Pol Espargaró Villà, a quien el Repsol Honda Team ha dejado totalmente sorprendido, tras llevarle a casa la Honda RC213V, moto con la que pilotará en la próxima temporada, y la ropa con la que se le podrá observar por el box durante toda la campaña, acción que habría sido considerada por muchos de los fanáticos de Marc Márquez como una enorme falta de respeto hacia él, ya que el equipo oficial de Honda no ha hecho lo mismo con él, significando un trato claramente distinto al de su recién llegado compañero, quien seguramente intentará destronarle.

Y así se lo restregó el Repsol Honda Team a los cinco continentes mediante un vídeo, en el que se puede ver a Pol Espargaró llegando a casa luego de un rato de entrenamiento, quien no logró esconder su reacción al ver la moto tapada con una funda protectora de HRC en su terraza, generándole una enorme sonrisa, la cual terminó dándole la vuelta al mundo y enojando de gran forma a los seguidores de Marc Márquez, quien todavía debe estar esperando que su moto aparezca mágicamente en su hogar, para que de esta manera, el equipo oficial de Honda le cierre la boca a sus millones de detractores y demuestre que no hay preferencia entre los dos corredores, aunque los hechos digan otra cosa.

De momento, Marc Márquez sigue preparándose para la siguiente temporada del MotoGP y aunque tal vez no es el mejor amigo de Pol Espargaró, éste sí que le tiene respeto y admiración, o al menos así lo dijo en días pasados. “Tengo mucho que aprender de él, sobre todo saber qué hace con esa moto para ser tan veloz. Entrar en ese equipo ya es, de por sí, un reto, una motivación extra y, desde luego, después de correr para Yamaha y KTM, tenía unas ganas tremendas de correr para Honda. Sé que esta moto me hará más fuerte o me destruirá, lo sé”, indicó el nuevo piloto de Repsol Honda Team.