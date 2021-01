Hoy en día la tecnología ha ido conseguido satisfacer las necesidades de los editores, diseñadores y fotógrafos. Muchas veces los amantes de las fotos necesitan algunas apps cada vez más prácticas para realizar su trabajo, como lo puede ser eliminar el fondo de alguna fotografía para pegarla en otra. Y para ello ya no es necesario depender de herramientas complicadas como el Photoshop. Es por ello que al día de hoy conocerás algunas de las apps con las que podrás realizar esta tarea sin depender de costosos programas, y lo mejor de todo: podrás hacerlo desde tu móvil.

Para realizar tus montajes o ediciones para subirlos a tus redes sociales podrás usar algunas de estas alternativas sencillas y gratuitas, algunas sin muchas diferencias entre sí, mientras que oras cuentan con otras características que las hacen un poco más complejas. Pero solo tú podrás elegir cuál va mejor contigo y los resultados que buscas para trabajar.

Borrar fondo

Sí, así como lo has leído. Su nombre quizás no es de lo más comercial, pero a pesar de lo explicito de este, es para lo que realmente sirve esta aplicación para tu móvil. Cuenta con 2 métodos para eliminar el fondo de una foto:

Modo automático.

Modo manual.

Puedes trabajar de forma automática y terminar de retocar con el modo manual para darle un mejor acabado a la fotografía.

Además contiene la opción de añadir texto así como de colocar emojis. Por otra parte cuenta con una útil opción de Deshacer en caso de que metas la pata. Lo cierto es que esta aplicación no funciona mal, aunque cuenta con pocas opciones para trabajar, por lo que no es muy cómodo. Además de que su modo automático no cuenta con demasiada precisión. Pero en general cumple con su función principal y al mismo tiempo hace honor a su nombre: borrar el fondo.

Background Remover

La segunda de esta lista es esta aplicación, que si bien no es del toda precisa, depende mucho de tu habilidad para editar, aunque todo es cuestión de que practiques. Backgroud Remover posee un sistema sencillo en que te permite seleccionar la zona de la foto que quieres conservar y la que no, luego podrás darle unos retoques y finalmente exportarla como un archivo PNG.

Uno de los puntos negativos de esta herramienta es la enorme cantidad de publicidad por la que hay que pasar antes de comenzar con la edición de las fotos, pero en caso de que unos cuantos anuncios no te molesten, entonces esta aplicación podría serte bastante útil.

Adobe Photoshop Mix para editar fotos

Esta aplicación es una maravilla, y eso no solo se debe a su maravilloso sistema operativo sino que no solo recorta el fondo de una foto, son que hace mucho más que eso. Por lo que si buscar una herramienta que haga más que simples recortes, Adobe Photoshop Mix es para ti. Con su opción de cortar, no solo o eliminar el fondo de la imagen deseada con precisión y con un solo toque, sino que también queda con un buen contraste.

Entre las opciones, ofrece el ajuste manual en distintos niveles y cuenta con muchas más herramientas, e incluso puedes trabajar con capas. Esta pequeña maravilla es gratuita, aunque para usarla deberás crearte una cuenta de Adobe.

Ultimate Background Eraser para editar fotos

A diferencia de sus versiones anteriores, esta aplicación cuenta con menor publicidad y más opciones de edición. Al igual que en su versión anterior, puedes trabajar de forma manual o automática.

El modo automático funciona mediante líneas, por lo cual algunos usuarios comentan que es más sencillo trabajar con fotos de personas que con objetos. Aunque finalmente puedes darle unos retoques con el modo manual. Aunque también cuenta con algunas opciones d su versión anterior, como la de seleccionar la zona que quieres remover.

Background Remover Pro

Aunque el “Pro” sea comúnmente usado apara los servicios pagos, esta aplicación es realmente gratuita. Similar al Background Remover, esta aplicación cuenta con algunas mejoras.

Entre estas nuevas opciones se encuentra la posibilidad de hacer zoom mientras recortas en alguna de las esquinas, lo cual te permite una mayor precisión al momento de eliminarle el fondo a alguna imagen. Es por esta nueva mejora que se podría decir que sus resultados son bastante buenos, sin contar que permite borrar las acciones de forma automática o manual.

MagiCut para fotos

Lo cierto es que esta aplicación permite hacer prácticamente lo mismo que el resto de las demás apps de la lista. Pero una de sus diferencias se encuentra en el método de corte, el cual es bastante particular pues te permite seleccionar los bordes que deseas recortar y la aplicación los recortará por ti. Obteniendo unos excelentes resultados.

Aunque al igual que sucede con las otras apps que cuentan con un recorte automático, funciona mucho mejor con personas que con objetos. Además también te permite la opción de retocar la imagen para que puedas editar algunas otros factores como la saturación, el contraste, la iluminación, los filtros, los colores, así como la edición de su tamaño y también te permite girar las fotos. Y lo mejor de todo es que casi no cuenta con anuncios de publicidad.

Aunque en caso de que no quieras instalar ninguna de estas apps a tu móvil puedes optar por otra alternativa. Para ello solo debes dirigirte al navegador y dirigirte a la página Remove.bg. Ahí podrás subir la foto que deseas editar y la página se encargará de aplicar el filtro de recorte para así remover el fondo de la imagen. Funciona muy bien con personas y objetos, siempre y cuando se encuentren en primer plano de la imagen.