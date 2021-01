Mozilla Firefox es uno de los mejores navegadores, y uno de los más populares sin lugar a dudas. Es uno de los más usados y confiables que hay en el mercado. Algo que todo navegador tiene y hay que ser cuidadoso es con el exceso de cookies debido a que aunque pueden ser útiles, es necesario borrarlas de vez en cuando.

Las cookies son archivos que son creados por los sitios web para que puedan guardar toda tu información. Todos los navegadores incluyendo Mozilla Firefox hacen eso, es recomendable no tener demasiadas o en tal caso no tener sitios desconocidos por el robo de identidad.

Aquí se mostrará cuáles son las importancias de las cookies, y cómo puedes borrarlas en el caso que uses Mozilla Firefox. Como se mencionó este navegador es uno de los más utilizados, además que puede volverse un poco pesado en caso de tener muchas cookies almacenadas.

¿Qué son las cookies?

Una cookie puede definirse como un archivo que es creado por un sitio web, conteniendo pequeñas cantidades de información y que se envían entre un emisor y receptor. En este caso el emisor sería el servidor que aloja el sitio web y receptor el navegador(en este caso Mozilla Firefox) con qué accediste a la página.

El propósito de las cookies es identificar quién es el usuario, donde almacenan todas las actividades que ha realizado en el sitio web. De esta forma se le ofrece al usuario el mejor contenido debido a las actividades anteriores. La cookies se guarda cada vez que accedes a un sitio web por primera vez.

¿Para qué sirven las cookies?

Las cookies pueden ser de utilidad para diferentes cosas. En este caso se mencionan las más importantes.

Diferenciar usuarios

La función principal de las cookies es sin lugar a dudas para poder distinguir a los usuarios. Sabiendo la forma de actuar de cada visitante, la página puede personalizar el contenido y ofrecerle lo más apropiados según sus gustos. De esta forma también le permite saber si alguien accedió por primera vez o es un usuario recurrente..

Mejor experiencia

Cuando las cookies se crean en un navegador en particular, esto le permite al sitio web hacer lo siguiente.

Permite hacer un seguimiento de los usuarios en el sitio

Indican dónde dejó la última navegación

Recordar sus datos para acceder

Seleccionar el contenido y funciones según sus preferencias.

Hace que la experiencia sea mucho más fácil

Campañas publicitarias

Muchas empresas cuando realizan campañas publicitarias usan cookies de terceros. De esta forma realizan un seguimiento de los usuarios mediante sitios donde han colocado imágenes publicitarias o web bugs.

Borrar las cookies

Aunque las cookies tienen sus ventajas también es necesario borrarlas de vez en cuando debido a que ponen el ordenador lento, además que guardan información que es muy personal. En caso que uses como navegadores Mozilla Firefox, existen varias formas de hacerlo.

En el caso que desees borrar las cookies de la página web que estas navegando en ese momento. Tienes que pulsar el icono de información de la barra de direcciones, y buscar la opción que dice Limpiar cookies y datos de sitio. En el caso que no haya botón de información, también es posible borrarla desde el icono candado.

Si deseas eliminar las cookies de cualquier sitio de Mozilla Firefox, tienes que ir a la siguiente dirección a Menú > Preferencias > Privacidad y seguridad > Cookies y datos del sitio. Luego dale clic donde dice administrar datos y selecciona el sitio web que estés buscando y pulsa en eliminar. En el caso que desees eliminar todas las cookies del navegador puedes darle al botón que dice eliminar todo y se borrarán todas.

En el caso que tengas instalado Mozilla Firefox en tu móvil también es posible borrar las cookies junto a la memoria caché. Solo tienes que acceder a Configuración > Limpiar información privada y seleccionar los elementos y pulsar limpiar datos.

Ventajas y desventajas

Como se mencionó anteriormente las cookies facilitan al usuario a navegar en cualquier sitio web. En caso que estés usando Mozilla Firefox estás no te causarán muchos problemas; sin embargo tener cookies de sitios desconocidos en tu navegador puede ser peligroso, sobre todo si hay información personal.

Normalmente para que el navegador guarde las cookies es necesario dar un consentimiento, en el caso de ver el registro una cookie de una página que no autorizaste lo mejor es eliminarla. Exceptuando esto no deberías tener problemas con ellas, a continuación se mostrará cuáles son las ventajas y desventajas más importantes.

Son creados por el sitio web que estás visitando y la caché de Mozilla Firefox, de esta forma ayuda a que las páginas se carguen de forma más rápida. Permitiéndote navegar más rápido en la web.

En el caso que elimines las cookies de Mozilla Firefox, se borrará la configuración del sitio, como nombres de usuarios y contraseña. Además que puede ocasionar que los sitios funcionen de forma más lenta, debido a que las imágenes tienen que volverse a cargar.

El mayor problema está cuando obtienen datos personales del visitante, sobre todo cuando es sin consentimiento. Esta es una de las cosas por la cual la Comisión Europea ha criticado tanto. Se puede decir que en caso de que un sitio no te pida crear una cuenta para acceder no hay problema en conservar las cookies, en caso de no ser así lo mejor es e