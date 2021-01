El Real Madrid se ha convertido con el tiempo en uno de los equipos favoritos de las jóvenes promesas. Sin embargo, Zinedine Zidane tiene muy definido su once, dejando a un lado a futbolistas que aunque tienen un gran futuro, no han podido destacar, pese a los pocos minutos o a la falta de confianza.

Por tal razón el verano pasado el técnico francés no tuvo contemplación y dejó ir a varios jugadores que no entraban en sus planes y que solo llenaban un puesto en la banca.

Entre ellos, estaba Brahim Díaz. El español de 21 años ha mostrado su valía fuera del Bernabéu. Al principio cuando se le presentó la propuesta se negaba a dejar la camiseta blanca, sin embargo, ha sido la mejor decisión. Con más minutos y oportunidades, el delantero ha ganado confianza en el terreno de juego, acumulando un gol y una asistencia en los 12 partidos que ha disputado.

Ahora por una temporada su hogar es el AC Milan, un préstamo, sin opción a compra que los italianos vieron interesantes, además de que buscaban repetir el éxito que tuvieron con Theo Hernández, y se puede decir que lo han logrado. Aunque el joven español si bien no ha mostrado el mismo nivel, sigue siendo una gran pieza a la que solo le falta más tiempo en el campo. Si se hubiese quedado en el Madrid o bajo el mando de Zidane, su evolución corría el riesgo de estancarse y perder notoriedad en el fútbol.

Pero bien, en lo que va de temporada se ha desarrollado positivamente y produciendo varias actuaciones increíbles. Aún no ha podido asentarse como titular indiscutible, pero se espera que al final de la temporada tenga su puesto fijo. Ahora su regreso al Bernabéu está sobre la mesa, aunque lo más probable es que se quede otra campaña más en San Siro, donde han mostrado un gran interés por mantenerlo en sus filas por un tiempo más.

Brahim Díaz no es el único crack que fue cedido por el técnico francés y que está brillando en Italia y en la Europa League. Borja Mayoral por su parte, es otro que está sacando aprovechando su paso por la AS Roma, aunque no había grandes expectativas con él, pero ha conseguido sorprender a todos a base de goles, sumando en lo que va de temporada seis dianas y tres asistencias un gran número para el que fue campeón en el europeo sub 21 de 2019 con la selección española.

Un jugador en ascenso

Tras su llegada al Roma en el verano pasado, el jugador español lo único que ha hecho es sorprender, mostrando un elevado nivel de confianza y desenvolvimiento en el terreno de juego. Anotando y asistiendo cada vez que se le presenta la oportunidad, convirtiéndose en una gran pieza para Paulo Fonseca.

Un crack, así lo llaman en los medios luego de su extraordinaria participación en el partido del pasado miércoles entre el Roma y el Crotone donde no solo fue titular, sino que anotó un doblete para darle la victoria a su equipo y mantenerlo en la tercera posición.

Borja aprovechó de la mejor manera la oportunidad que le brindó Fonseca en este choque, rompiendo la igualdad en el 8 y poniendo arriba al conjunto italiano a la media hora con un gran disparo que entró por la escuadra de la portería defendida por Alex Cordaz. Dejando a todos sorprendidos por el golazo producido por el delantero.

Definitivamente, los cedidos por Zidane se han convertido en un dolor de cabeza, y es que cada uno de ellos se está haciendo notar en el terreno de juego, empezando a llamar la atención de otros equipos que buscan hacerse con sus servicios en las próximas temporadas.