Va succeir en el partit entre el Chelsea, equip en què milita Morata, i el Bournemouth . Morata va ficar el dos a un sobre la botzina després d’una excel·lent passada de Eden Hazard de taló que deixa a l’espanyol només per rematar la pilota a gol.

Álvaro Morata va celebrar el gol agafant la pilota i fent en la samarreta a manera de budell i amb el dit a la boca . Fins aquí tot bé, però el col·legiat del partit de la Copa de Lliga, Lee Manson, li va ensenyar la targeta groga i podria perdre el partit davant l’Everton en Premier per acumulació de targetes .

És una gran pèrdua per a nosaltres . per ser honest, en el moment del gol el estàvem celebrant i no em vaig adonar de la situació. Em sembla una pena , ja que amb la celebració demostres la teva alegria . Per desgràcia , el col·legiat el va interpretar d'una altra manera ", va assegurar Conte en roda de premsa.