Després de vint-i-anys de carrera i sis discos d'estudi , Elefants presenten la seva nova obra: 'La primera llum del dia' . Renovadors de la cançó espanyola des d'una perspectiva única i personal, amb aquest nou treball, que veurà la llum el proper 16 febrer 2018 , la banda torna a posicionar-se com el referent musical nacional de major espectre, fusionant pals variats que van des del pop fins al flamenc , passant per la cançó melòdica i el rock.

Aquesta vegada, la banda ha preparat un treball de caràcter conceptual que versa sobre les decisions que prenem al llarg de les quatre hores del dia , contenint tots els trets d'Elefantes com a músics de raça, combinant elegància i rauxa , distinció i furor, però afegint en aquesta ocasió la influència del pop espanyol dels anys seixanta.

'La primera llum del dia' és un disc ric en matisos, amb missatges de calat i cuidada instrumentació, però sobretot és un disc que desborda energia. Un àlbum que neix sota la producció de Sants & Fluren , aconseguint un so tradicional i modern que contextualitza al grup com a companys generacionals de Love of Lesbian i Sidonie , sense abandonar la seva condició d'hereus de bandes històriques com Radio Futura i El Último de la Fila.

Després d'una reeixida recent gira per teatres amb la qual van recórrer Espanya i van visitar Mèxic, Elefants es van tancar en els Blind Studios de Barcelona per capturar en aquestes dotze noves cançons la brutal retroalimentació amb el seu públic, tancant una obra sense fissures unitària en el seu conjunt.

PRIMERES DATES DE GIRA ELEFANTS 2018

Saragossa – Teatre Principal de Saragossa – 1 d'abril.

Madrid – Joy Eslava – 13 d'abril.

Múrcia – Sal a REM – 20 d'abril.

Barcelona -Llum de Gas – 28 d'abril.