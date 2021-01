Miembros del PSOE, tanto de Madrid ciudad como de la región, han criticado la decisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de “privatizar la vacuna” al publicar una orden que establece el pago de 133.000 euros al mes a Cruz Roja para que ayude con la campaña de vacunación y se han mostrado “preocupados” por el “bajo porcentaje” de inmunizaciones.

Así, el concejal del Ayuntamiento de Madrid Ramón Silva ha apuntado que el Consistorio dispone de dos “grandes recursos” que podría utilizar para administrar la vacuna y que están “absolutamente desaprovechados”, como son los centros municipales de salud y el Samur-Protección Civil.

En este sentido, ha recordado que los centros sanitarios están en plena campaña de vacunación contra la gripe pero que finaliza el 31 de enero, por lo que se podrían administrar ambas de forma conjunta y a partir del 1 de febrero únicamente la del coronavirus.

Por su parte, apunta que Samur-Protección Civil “dispone de los recursos para administrar la vacuna en residencias de mayores”, y ha apuntado que incluso podrían haberlo hecho durante estos días festivos ya que su servicio es de “24 horas al día durante los 365 días del año”.

“No podemos consentir que se desaprovechen estos servicios públicos mientras se paga por privatizar la administración de las vacunas. Ya está bien de que Almeida y Villacís confronten constantemente contra el Gobierno de España y aplaudan cualquier decisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid”, ha afeado.

Por su parte, el diputado socialista en la Asamblea de Madrid y portavoz de Sanidad, José Manuel Freire, ha afirmado estar “preocupado” por la subcontratación y el “bajo porcentaje” de vacunación en la región.

En este sentido, considera que la vacuna es algo “importante y propio del Gobierno” por lo que no se debería subcontratar a entidades ajenas, “incluida la Cruz Roja”, puesto que aunque no sea una entidad privada, cree que “no debería prestarse a actuar como empresa de contratación temporal para sanitarios al servicio de una Administración pública como la de la Comunidad de Madrid que no está cumpliendo con sus obligaciones”.

Finalmente, ha añadido que la presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso, y su Gobierno no muestran “la diligencia y competencia que es exigible en esta materia”.

Por su parte, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, no descartó ayer que este tipo de contratos se fueran a realizar e hizo hincapié en que lo importante era “administrar la vacuna” y tener “el mayor número de madrileños inmunizados”, contando para ello con los recursos necesarios tanto públicos como privados. “Iremos utilizando todos los recursos como hemos hecho desde el principio de la pandemia”, señaló.