Navarra dice que la implantación de peajes es “coherente” con el entorno europeo

El consejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, Bernardo Ciriza, ha defendido la implantación de peajes para camiones pesados en distintas carreteras de Navarra señalando que es “un modelo plenamente coherente con el entorno más próximo, con el derecho comunitario y con los compromisos medioambientales”.

En una comparecencia en el Parlamento a petición de Navarra Suma, Bernardo Ciriza ha destacado que una directiva europea recoge “los principios de que quien usa paga y quien contamina paga, y parece lógico que quien realiza un uso más intensivo de una infraestructura pública tenga que realizar una aportación específica”. “Me gustaría decir que somos innovadores en la materia, pero este tipo de medidas ya se aplican en la mayoría de países de la Unión Europea”, ha asegurado.

En ese sentido, ha afirmado que “si los camiones pesados pertenecientes a empresas navarras pagan cuando circulan por Francia, Alemania, Dinamarca o Italia, los camiones de estos países también deberán pagar al transitar por las carreteras de Navarra”.

Asimismo, ha destacado que el 88% del transporte de mercancías por las carreteras de Navarra es tránsito de paso, “lo que quiere decir que no tiene origen o destino en Navarra, y entendemos que los impuestos de los navarros no deben sufragar por entero el uso de sus infraestructuras”.

También ha defendido la necesidad de incrementar el tráfico ferroviario, en detrimento del transporte de mercancías por carretera, en cumplimiento de los compromisos medioambientales adquiridos por España, que establecen que se debe realizar una transición a cero emisiones netas de gases de efecto invernadero para el año 2050. “Esto lleva aparejadas importantes y urgentes transformaciones en los focos de emisión, entre los que se encuentra el transporte de mercancías”, ha explicado.

Así, ha defendido que “incrementar la cuota modal del ferrocarril es imprescindible para cumplir con la hoja de ruta contra el cambio climático y reducir las emisiones de Co2”.

El consejero ha explicado que “en Navarra, a pesar de tener una economía muy volcada en el mercado internacional, el uso del transporte ferroviario de mercancías es mínimo respecto de la importancia de la carretera y muy alejado de la media europea”.

Según los últimos datos disponibles, del año 2015, el 1,2% del transporte de mercancías nacional e internacional con origen o destino Navarra se realiza por ferrocarril, el 95% se realiza por carretera, el 3,5% es marítimo y el 0,01%, aéreo.

“Con estos datos encima de la mesa, es evidente que tenemos el deber de impulsar e incrementar la cuota del transporte ferroviario de mercancías a medio y largo plazo. Para una economía tan interrelacionado con el resto de Europa como la nuestra, es imprescindible en términos de competitividad contar con una red ferroviaria con capacidad suficiente y adaptada a los estándares europeos”, ha valorado.

Ciriza ha explicado que, para incrementar el transporte ferroviario, se han retomado los contactos con ADIF para el desarrollo conjunto del nodo intermodal de Pamplona, formado por el centro logístico de Noáin y la Ciudad del Transporte de Pamplona, así como un nodo intermodal en la Ribera en el entorno de Tudela y Castejón.

Actualmente, la terminal de Noáin lleva al puerto de Barcelona seis trenes semanales y recibe otros tantos en sentido contrario. Próximamente se va a realizar una inversión para poder transportar productos frigoríficos o que tengan que ser llevados a temperatura controlada.

Por otro lado, Bernardo Ciriza ha explicado que los Presupuestos de Navarra para 2021 prevén 700.000 euros para atender demandas del sector de transporte por carretera. En concreto, se destinarán 450.000 euros para subvencionar al 50% la obtención del certificado de aptitud profesional, necesario para poder conducir camiones de grandes dimensiones. Además, se asignan 200.000 euros para implantar herramientas tecnológicas y otros 50.000 euros para formación en aspectos como eficiencia en la conducción o fiscalidad.

El portavoz de Navarra Suma, Javier García, ha afirmado que le “preocupa que el consejero no hable de las más de 12.000 familias que viven del sector del transporte por carretera y que no haga referencia al incremento del desempleo del 5,7% en el sector”. “¿Y qué hace el Gobierno para que el sector sea más competitivo? A nivel impositivo carga contra los transportistas y pone un sistema de peajes. ¿Quiere que vengan a Navarra empresas del transporte o que se vayan? Nos podemos encontrar con el cierre de muchas empresas y la quiebra de muchos autónomos”, ha asegurado.

El portavoz del PSN, Jorge Aguirre, ha afirmado que “la crisis del Covid ha afectado duramente a muchos sectores y el Gobierno de Navarra ha trabajado sin descanso para poner encima de la mesa ayudas para diferentes sectores, incluido el sector del transporte”. “En el Presupuesto de Navarra se incluyen partidas para responder a peticiones formuladas por los representantes del sector. Lo más importante es que nos ha tocado esta situación con Gobiernos como el del consejero o el de Pedro Sánchez, porque si nos hubiesen tocado Gobiernos de derechas, todos sabemos cuáles son las salidas a estas crisis“, ha indicado.

Por parte de Geroa Bai, Pablo Azcona ha afirmado que “el sector necesita una reconversión, como lo necesitan muchos otros” y ha defendido el cumplimiento de compromisos medioambientales. “Es necesario hacer inversiones en carreteras y es necesario hacer un esfuerzo importante para sacar las mercancías de las carreteras al ferrocarril y para eso hay que tomar medidas drásticas y distintas a lo que se ha hecho en los últimos 20-30 años, que nos ha llevado a una situación insostenible desde un punto de vista presupuestario”, ha asegurado.

La portavoz de EH Bildu, Laura Aznal, ha señalado, sobre la implantación de peajes, que “el reto medioambiental es fundamental y todos somos conscientes de que el transporte por carretera de mercancías es uno de los principales causantes de los gases de efecto invernadero”. No obstante, ha apostado por “establecer fórmulas no discriminatorias en favor de los transportistas locales y garantizar ayudas a ese sector”, aunque ha reconocido que “la solución seguramente no va a ser fácil”.

Por último, la portavoz de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, ha dicho que le “extraña que el consejero haga referencia a la movilidad sostenible en relación al transporte de mercancías mientras se sigue apostando por el tren de alta velocidad”. “Me parece una auténtica contradicción, ya que el TAV es altamente contaminante. El transporte de mercancías por carretera es muy contaminante también y hoy por hoy no hay una apuesta clara por este Gobierno ni por parte del Gobierno del Estado por superar esta cuestión”, ha asegurado.