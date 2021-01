La Policía Local de Villanueva de la Cañada ha iniciado una propuesta de sanción contra 23 personas que supuestamente han participado en una fiesta en una chalet en Villafranca desde Nochevieja, superando el límite de reuniones que está en seis personas en toda la Comunidad de Madrid.

Según han informado a Europa Press fuentes de la Policía Local, el día 1 de enero a las 8.30 horas se da el aviso por parte de vigilantes y vecinos de que en la calle Antequera, 28 se observa algo de música y trasiego de vehículos en la zona.

Se acude al aviso y los agentes no oyen ruidos ni música desde el exterior de la vivienda. Los agentes hacen varios intentos por contactar con algún responsable o alguien del interior de la vivienda, siendo el resultado negativo.

Al permanecer en las inmediaciones de la puerta de la vivienda filian hasta 10 personas que no viven en la vivienda y que son propuestas para sanción por agrupación superior a 6 personas.

Lo mismo ocurre esta madrugada a las 00.45 horas con el aviso de vecina de Villafranca alertando de posible fiesta en vivienda próxima. Esta vez los agentes comprueban el aviso y no se observan ruidos ni música desde el exterior y llaman a la vivienda pero no les abre nadie. Después de no observar ningún movimiento, no han podido localizar a nadie para su sanción.

Hoy a las 9.26 horas los agentes observan trasiego de vehículos en la zona)y oyen muy a lo lejos del interior de la vivienda algo de música. Hacen varios intentos por contactar con algún responsable o alguien del interior de la vivienda, siendo el resultado negativo.

Una vez allí, permanecen en las inmediaciones de la puerta de la vivienda comprobando los vehículos de la zona y comienzan a salir algunas personas, filiando hasta 13 personas que no viven en la vivienda y que son propuestas para sanción por agrupación superior a 6 personas.

También se filia a una persona que se identifica como responsable y que manifiesta que le ha dejado la vivienda un amigo para reunirse con un par de parejas.

Según ha informado ‘ABC’, podría tratarse de la vivienda de la presentadora de televisión Leticia Sabater, que habría alquilado el chalet “al organizador de la celebración que ha durado más de 40 horas y en la que no se descarta que hayan participado más personas”.