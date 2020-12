El vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, ha ironizado sobre que PP y Ciudadanos no gestionan el Gobierno conjunto como un concurso de Miss Castilla y León en el que demostrar quién de los dos es más guapo y ha asegurado que ambas formaciones están centradas en servir a los ciudadanos y en hacer avanzar el programa de gobernabilidad.

“Nadie nos va a encontrar marcando diferencias como objetivo a cumplir. El objetivo es todo lo contrario, es tener un Gobierno cohesionado y unido y a este respecto hemos funcionado bastante bien”, ha asegurado el vicepresidente y portavoz de la Junta que ha insistido en que tanto él como el presidente, el ‘popular’ Alfonso Fernández Mañueco, procuran gestionar la Comunidad “sin dar espectáculo”.

“Hay gente que piensa que los gobiernos de coalición son un concurso de Miss España, de ver quién es más diferente, más guapo, más inteligente, más progre o más conservador. Nosotros creemos que eso no es lo que espera la ciudadanía de nosotros, no gestionamos el gobierno como un concurso de Miss Castilla y León”, ha explicado en una entrevista con Europa Press para hacer un balance de 2020. “Ha sido un año difícil y no puedo decir más que estoy muy muy orgulloso del trabajo de todos los consejeros, de los de Ciudadanos y de todos”, ha asegurado

Preguntado sobre si a lo largo de este ejercicio se ha visto más como vicepresidente de la Junta, como portavoz o como consejero, Igea ha tirado de ironía para afirmar que se ha sentido como una “diana”. Dicho esto, ha reiterado que 2020 ha sido un año muy difícil en el que ha tenido que llevar a cabo un trabajo “también difícil” que le puesto en el foco y el centro pero que ha asumido “con responsabilidad y con lealtad”. “Es lo que hemos hecho, ejercer la Portavocía de la acción del Gobierno con lealtad”, ha reivindicado.

Respecto a la evolución del Acuerdo de Gobernabilidad suscrito entre PP y Ciudadanos para conformar el Gobierno de coalición, el dirigente liberal ha explicado que hay temas que están “en un momento trascendental” y que los naranjas esperan que den “pasos decisivos” en los próximos meses ya que “naturalmente” condicionan el cumplimiento del pacto.

Igea se ha referido en concreto a la comisión que analiza la utilidad de las entidades del sector público autonómico de Castilla y León, a los que ha denominado “chiringuitos” y a avances en las leyes de Transparencia y lucha contra la corrupción, como la creación de una oficina de lucha contra el fraude. “Son asuntos esenciales. Si esos avances no se dieran podrían poner en peligro el cumplimiento del pacto y, por tanto, pondrían fin a la legislatura pero yo creo que esa situación no se va a dar”, ha respondido en concreto.

ASEGURA QUE SI SE IMPUTA A COSIDÓ HABRÁ CONSECUENCIAS

Respecto a la permanencia de Ignacio Cosidó como asesor de la Junta, el vicepresidente ha reiterado que Fernández Mañueco sabe desde el inicio cuáles son las condiciones del Acuerdo de Gobernabilidad. “Esas condiciones se van a cumplir y él –el presidente– está de acuerdo naturalmente porque es un acuerdo que hemos firmado”, ha aseverado Igea.

“Para nosotros la justicia es una garantía, lo hemos dicho todas las veces”, ha añadido en su reflexión en la que se ha confesado “bastante escarmentado” del uso parcial que se hace de la justicia en España con el objetivo de algunos de “cargarse” a enemigos políticos.

“Lo he vivido en mis carnes y no hago con los demás lo que no me gusta que hagan conmigo –Igea que fue absuelto de un delito leve de amenazas–, sobre todo cuando quien pretende hacerlo tiene imputados condenados en el cargo de asesor”, ha manifestado en una referencia expresa al asesor de Comunicación de Podemos, el soriano Juan Manuel del Olmo, que ha sido condenado junto al portavoz de los morados en el Congreso, Pablo Echenique, “por la cosa más corrupta que se puede hacer que es acusar falsamente de violación a una persona”.

También ha citado otras condenadas “por la cosa más sucia que se puede hacer, como echar a un señor por una falsa acusación de acoso sexual”. “Hay pocas cosas más sucias que eso sobre todo para partidos que se dicen creyentes en la igualdad y en la defensa de los derechos. Yo de esos señores admito pocas lecciones. Nosotros vamos a cumplir nuestros pactos y, desde luego, si hay imputación –a Cosidó– naturalmente traerán las consecuencias que están recogidas”, ha zanjado.