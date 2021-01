El líder de Ciudadanos en la Comunitat Valenciana, Toni Cantó, ha afirmado: “Para mí lo normal es un ciclo de dos legislaturas, por lo tanto me queda la próxima”, y ha explicado que cuando le preguntan por su trabajo “siempre piensa primero en actor y luego en político”.

Así lo ha explicado Cantó en una entrevista concedida a Europa Press, en la que ha dicho que espera “acabar sus días como actor de nuevo”: “Lo normal es que me queden unas elecciones”.

En este sentido, un cartel con su cara en 2027 (cuando acabará previsiblemente la próxima legislatura, que se espera que arranque en 2023) “es probable que sea el de una función o el de una escuela de teatro”.

Así, ha comentado que “le encantaría” abrir una escuela de teatro en València. “Sería un sueño”, ha indicado, y ha explicado que le ha dado clases a políticos de su partido y que antes lo hizo en empresas. “Es lo que mejor hago, dar clases de teatro o comunicación”, ha explicado.

Otra cosa que hace es cantar, como en su reciente paso por el programa de Antena 3 Mask Singer, donde llegó hasta la final. “Me llamaron antes de la pandemia”, ha explicado: “Yo desde el principio sentí que quería hacerlo”.

“Me apetecía mucho cantar, que mis hijos me vieran cantando”, y ha contado que les tuvo “engañados”: “Creían que iba a ser un amigo mío, pero cuando salió una caricatura que tienen en su habitación ahí me pillaron”. “Se me tiraron encima, les gustó muchísimo, han flipado”.

Estos “seis días de trabajo” que “no le han quitado nada de tiempo” le han “oxigenado muchísimo”. “Me he divertido mucho, la política también, pero no es lo mismo”, ha dicho antes de explicar que la reacción en su entorno y su partido fue “muy buena” y que recibió “felicitaciones muy cariñosas, incluida la de la jefa”.

“POLÍTICO CAMALEÓNICO”

En el programa iba disfrazado de camaleón, lo que le ha valido que se refieran a él como un “político camaleónico”. “No estoy harto de que me lo digan, lo llevaré a gala toda la vida y es parte de mi carrera”, ha manifestado. Cantó es un “gran aficionado” de los reptiles y ha tenido camaleones, por lo que cuando le ofrecieron varios disfraces lo vio “claro”.

Al respecto, no obstante, también ha reflexionado acerca de ser “el único político que ha recibido críticas por su profesión” desde el tripartito de izquierdas “que suele ser una ideología que se dice muy preocupada por la cultura y muy pro artistas”. “Me han criticado por trabajar en Canal 9 y se han burlado por el camaleón”, ha manifestado.