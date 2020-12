Ni la pandemia ha podido con la San Silvestre vallecana: la modalidad internacional, no la carrera popular, que recorrerá este 31 de diciembre las avenidas colindantes a la Ciudad Deportiva del Rayo pocas horas antes de que suenen las doce campanadas y después de conseguirse, a golpe de negociación, que la prueba no salga de Vallecas.

Hace 56 años nacía el germen de la carrera de 10 kilómetros, la popular, que reúne el último día del año a miles de personas –más de 40.000 el año pasado, sólo las registradas, a las que habría que unir las que se echan a correr sin dorsal–.

Jóvenes, no tan jóvenes, corredores muy preparados, otros que se quedan en la primera cuesta (la de la plaza de los Sagrados Corazones), quienes van disfrazados, quienes no quieren cargar con sudaderas o mochilas y se resguardan del frío con bolsas de basura a modo de capa, quienes creen que no van a poder llegar y, gracias al aliento y ánimo de las cientos de personas, especialmente en Vallecas, que aplauden y animan a los corredores con un ‘esto ya está hecho’, aun conocedores de que falta lo peor, el temido kilómetro en la avenida de la Albufera, el 8, todo en cuesta… Y todo para despedir el año llegando a la meta a escasos metros del campo del Rayo.

Pero la Covid manda y ha habido que dejar la carrera popular por Vallecas para otro año. La que sí recorrerá las calles del distrito es la carrera internacional, una prueba en la que los organizadores garantizan la seguridad manteniendo su “vínculo simbólico” con el barrio.

Desde el primer momento se desestimó la posibilidad de convocar la competición en su recorrido habitual al congregar a decenas de miles de espectadores. La alternativa es un circuito cerrado de 2,5 kilómetros, al que tendrán que dar cuatro vueltas, con una participación muy reducida y unas condiciones de absoluta seguridad.

TEST DE ANTÍGENOS Y EN DOS TANDAS

Se realizarán test de antígenos a todos los participantes y, para evitar aglomeraciones, se limitará la participación en dos tandas. Una primera para 250 mujeres, con salida a las 18.30 horas, y una segunda para 250 hombres, desde las 19.30 horas. Para acceder a esta modalidad, los participantes deberán acreditar una marca inferior a 34 minutos en hombres y 40 minutos en mujeres.

Y los corredores aficionados que se han quedado con el gusanillo de correr siempre podrán hacerlo aunque en una San Silvestre virtual en la que han podido elegir su propio recorrido de 10 kilómetros, dentro de cinco propuestos, y la fecha para correrlo, entre el pasado 18 de diciembre y hasta este jueves que despide el año.