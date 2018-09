El president del Govern, Mariano Rajoy, va descartar tàcitament aquest dissabte que Jordi Sánchez pugui presidir la Generalitat de Catalunya, en reiterar el seu desig que el nou Executiu autonòmic "no estigui presidit per algú que té comptes pendents amb la justícia, perquè , si no, serà impossible generar estabilitat ".

en la seva intervenció a l'Escola d'Hivern del PP, que se celebra a Santa Creu de Tenerife, Rajoy va dedicar una paraules a la situació que s'obre a Catalunya ara que Junts per Catalunya i ERC semblen estar disposats a que l'expresident de l'Assemblea Nacional Catalana, número dos de la llista de Carles Puigdemont, sigui el candidat a la investidura.

"Volem que hi hagi un govern ja" , va començar Rajoy, però per puntualitzar: "Volem que aquest govern no estigui presidit per algú que té comptes pendents amb la justícia, perquè, si no, serà impossible generar estabilitat". Poc després va rematar: "Volem que aquest govern miri al futur i que compleixi la llei, i si pot ser que governi i que ho faci bé".

A més, Rajoy es va reafirmar en les decisions preses respecte al moviment independentista , en comentar que "el Govern d'Espanya va complir la seva obligació i seguirà complint la seva obligació", proclamant que "la llei s'aplica a tot Espanya, aquí, a Galícia, a Catalunya ia tot Espanya".

fins i tot, el president del Govern va deixar entreveure la seva satisfacció pel resultat d'aquestes decisions, en apuntar: "Ara tots saben el que calia fer, però, qui va prendre la decisió d'aplicar el 155? No dic més".

el coordinador general del PP, Fernando Martínez Maíllo, qui també va intervenir a l'Escola d'Hivern, va realitzar un comentari semblant al defensar que el PP, "tot i que ha patit a Catalunya, ha mantingut el seu suport perquè el Govern ha hagut de prendre les decisions més complicades ".

mail ho va admetre que les mesures han estat "poc enteses a Catalunya" però que es va mostrar convençut que han estat "molt ben enteses en la resta d'Espanya", que sabrà valorar que a Rajoy "no li va tremolar el pols".