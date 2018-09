El mestre de cerimònies serà un cop més Jimmy Kimmel . La gala i el lliurament dels Premis Oscar tindran lloc a partir de les 2:30 de la matinada (hora espanyola) fins les 5:00 aproximadament .

Per seguir els Premis Oscar 2018 en directe, Movistar + realitzarà un especial, presentat per Gemma Nierga , a partir de les 23:30 hores a # 0 i Movistar Estrenes. Estarà acompanyada de Carlos Areces i les especialistes Isabel Vázquez, Anabel Vázquez i Elena Neira.

A Estats Units serà l'ABC l'encarregada de seguir en directe la cerimònia. A partir de les 00.30, Movistar donarà pas al senyal de l'ABC per mostrar-nos la catifa vermella i, a partir de les 02:00 a Movistar Estrenes es veurà el lliurament de premis.

per als que prefereixin la ràdio, RTVE realitzarà una retransmissió de la gala en directe en un especial 'de pel·lícula' dirigit per Yolanda Flores que acostarà als oients la màgia d'aquesta nit. Oferiran entrevistes amb Sebastián Lelio ( 'Una dona fantàstica') i Ziad Doueiri ( 'L'insult'), tots dos candidats a l'Oscar a millor pel·lícula de parla no anglesa.

