Els núvols i les pluges cobriran aquest dissabte la major part de la península, i el sol i temperatures superiors a 20 graus s'imposaran en moltes platges de la Mediterrània, en una jornada en què tornaran les nevades i seguiran els vents forts en muntanyes de la meitat nord peninsular.

la predicció de l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), indica el temps d'aquest primer dissabte de març no serà tan desagradable com els últims dies, quan bona part d'Espanya va estar sota la influència d'una borrasca profunda anomenada 'Emma'.

No obstant això, un total de 23 províncies de 10 comunitats autònomes tenen avisos per fortes ratxes de vent de fins a 80 km / h, pluges persistents de fins a 60 litres per metre quadrat durant tot el dia, nevades de fins a 15 centímetres de gruix sobre el sòl, onades de fins a cinc metres d'altura i risc d'allaus.

el més destacat d'aquest dissabte seran les precipitacions localment fortes i / o persist ens en àmplies zones del sud i l'oest peninsular ia l'illa de la Palma; el vent fort amb ratxes molt fortes a la península i els dos arxipèlags, especialment en litorals i zones muntanyoses, i les nevades en àrees de muntanya de la meitat nord peninsular.

Aquest dissabte s'esperen cels ennuvolats o coberts amb precipitacions generalitzades, principalment en el vessant atlàntica, els Pirineus i les Canàries. Seran més intenses a l'oest de Galícia, Canàries i el Sistema Central, així com a Extremadura i Andalusia, on poden anar acompanyades de tempesta.

On no plourà és a les Balears, el País Valencià, el baix i el medi Ebre, el litoral cantàbric central i l'est de Catalunya, zones en què hi haurà pocs núvols o brillarà el sol.

AVISOS

el fenomen advers més estès serà el vent, ja que hi ha avís groc en àrees de 12 províncies per ratxes de 70 a 80 km / h, concretament a Terol (Gúdar i Maestrat), Burgos (Serralada Cantàbrica i Sistema Ibèric), Lleó i Palència (Serralada Cantàbrica), la Rioja i Sòria (Sistema Ibèric), Castelló, València, Lugo (a Mariña), Pontevedra (interior) i les illes de Mallorca (Llevant) i La Palma (cims i oest).

a més, nevarà en àrees de muntanya de la meitat nord de la península, amb la cota de neu entre 1.000 i 1.400 metres al terç nord-oest, de 1.300 a 1.600 a l'centrar oi els Pirineus, i per sobre de 1.800 metres a la resta.

Hi ha avisos per nevades a zones muntanyoses de vuit províncies de la meitat nord peninsular, per acumulacions de neu de 5 a 15 centímetres: Osca i Lleida (Pirineu), Àvila i Salamanca (Sistema Central), Lleó i Palència (Serralada Cantàbrica), Zamora (Sanabria) i Ourense (muntanya).

Hi haurà pluges intenses que deixaran entre 40 i 60 litres per metre quadrat a Àvila i Salamanca (sud i Sistema Central), Càceres (nord) i l'illa de la Palma (cims i oest), risc d'allaus a tot el Pirineu i l'àrea prepirinenca de Barcelona, ??i onades altes a les costes de la Corunya , Lugo, Pontevedra, Mallorca i Menorca.

tEMPERATURES

D'altra banda, les temperatures pujaran a les províncies cantàbriques i mediterrànies, així com a la resta del terç est peninsular, on pujaran de forma notable. Els termòmetres superaran els 20 graus a les platges de la Mediterrània peninsular, sobretot el litoral valencià i murcià.

Les capitals o ciutats autònomes més caloroses seran Les Palmes de Gran Canària (25ºC), Múrcia (24), Santa Cruz de Tenerife (23), Castelló i València (22), Melilla (20) i Alacant, Almeria i Girona (20), mentre que farà més fred a Àvila i Lleó (10), i Burgos, Salamanca, Segòvia, Sòria i Zamora (11).