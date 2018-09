Així ho va traslladar en la seva intervenció aquest dijous al III Fòrum Econòmic de Delfos (Grècia) quan es va preguntar per l'efectivitat del sistema de governança europeu el qual, ha dit, està "íntimament " relacionat amb la legitimitat democràtica del projecte europeu.

Sánchez es va preguntar retòricament si s'hauria fusionar les presidències de la Comissió Europea i el Consell Europeu i si no funcionaria la UE millor, més efectivament, amb aquesta fusió. Al que ell va respondre: "Al meu entendre, sí" . Per tot seguit afegir que la UE no es pot permetre una altra "crisi institucional" com la desencadenada per la catàstrofe de refugiats a 2016.

En un discurs centrat en la política europea , el líder del PSOE ha citat la crisi política a Catalunya entre els assumptes que han assotat a Europa en l'última dècada, com també va enumerar el Brexit. Ha indicat que "Europa és l'única solució real" davant els moviments "nacionalistes i populistes" com els que promouen el Brexit o la independència de Catalunya que dóna " respostes locals a problemes globals ".

en aquest context, el líder dels socialistes va reflexionar que el que està passant a Catalunya amb el pols secessionista es tracta d'un moviment antieuropeu i reaccionari. Per això, ha demandat als europeus "lluitar molt seriosament contra aquests moviments reaccionaris" .

En general, ha remarcat que Europa és un projecte que necessita "seguir endavant" . En aquest aspecte, ha alertat que cal avançar perquè no passi a Europa com a Espanya, on hi ha un govern "paralitzat" que no implementa reformes , no resol els problemes de les persones i no aprova el pressupost ".

Així, ha considerat que la" millor manera de combatre el populisme i el nacionalisme , obrint un camí esperançador per al futur de les nostres societats , és articular una agenda progressista, modernitzadora i proeuropea a nivell nacional i europeu ".