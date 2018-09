En la proposició s'insta el Govern regional al fet que " sol·liciti al Ministeri de Sanitat una avaluació de la mesura de disfinanciación de 2012 , revisant el llistat de medicaments en funció de consideracions mèdiques i d'equitat" . També es proposa "implantar un sistema de control del preu dels medicaments no finançats i que es prenguin mesures per rebaixar el cost d'aquells als quals se'ls va retirar el finançament el 2012".

a més, es reclama a l'Executiu regional " realitzar un estudi sobre l'impacte que provoca deixar de finançar aquests medicaments en l'accés als mateixos a la Comunitat de Madrid, així com a presentar a la Comissió de Sanitat de l'Assemblea de Madrid un pla per facilitar l' accés als medicaments desfinançats a pacients de la regió en situació d'especial necessitat mèdica i / o econòmica ".

el diputat socialista José Manuel Freire va explicar que el Govern que presideix Cristina Cifuentes " no pot desentendre de les dificultats de milers de pacients madrilenys per pagar el 100% dels medicaments que l'Executiu de Mariano Rajoy va treure del finançament públic el 2012 ".

ha assenyalat que això és" especialment i mportante perquè aquests medicaments s'han incrementat de mitjana el seu preu en un 75% i alguns ho han triplicat ". Així mateix, ha informat que el 2012, el Sistema Nacional de Salut va treure el finançament a més de 417 medicaments , la majoria per problemes habituals com la sequedat ocular, l'acidesa gàstrica, tos, diarrea o trastorns de la pell, entre d'altres, utilitzats principalment per pacients grans, pensionistes, o amb malalties cròniques i ha assegurat que això " ha provocat que el preu d'aquests medicaments s'hagi incrementat un 75% ".

per això, ha indicat que" hi ha col·lectius com els jubilats que, a més de veure les seves pensions pràcticament congelades, han de fer front al pagament de medicaments que en molts casos no poden adquirir per no poder pagar-los " .