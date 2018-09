El succés va tenir lloc a la ciutat de Liverpool , Regne Unit, on Donald Polland vivia amb el seu germà Stephen Polland . Els veïns de la zona on vivien es van adonar que alguna cosa no anava bé ja que portaven molt de temps sense veure a Stephen.

Quan les autoritats van entrar a l'habitatge van descobrir el cadàver de Stephen i van ser els forenses els que van determinar que, el germà de Donald, portava dos anys mort .

Durant aquests dos anys, Donald continuava cobrant el subsidi per incapacitat de 26.000 euros que percebia el seu germà Stephen. Després del que ha passat, Donald està sent jutjat per dos càrrecs de frau i per no donar enterrament legítim al seu germà.