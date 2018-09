L'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) cobrarà aquest any per primera vegada a les confraries, germandats o agrupacions que sol·licitin una predicció 'a la carta' de quin temps farà a la Setmana Santa, un servei que facilitarà un predictor qualificat i especialitzat com a servei de consultoria personalitzat.

l'organisme meteorològic aclarir aquesta situació a través d'un comunicat després de les notícies aparegudes en diferents mitjans de comunicació i per la "confusió generada" sobre la possibilitat que germandats i confraries demanin un servei individualitzat d'informació meteorològica amb motiu de la Setmana Santa, que enguany se celebrarà del 25 de març a l'1 d'abril.

l'Aemet ha indicat que germandats i confraries tenen a la seva disposició tres modalitats gratuïtes per rebre informació meteorològica per atendre les seves necessitats en les processons de la Setmana Santa: la predicció del temps a la web 'www.aemet.es', un informe és cial de Setmana Santa sobre precipitacions, temperatures, nuvolositat i fenòmens adversos (general per a tot Espanya i també regionals) i informació del temps de cada municipi per a qualsevol ajuntament que ho sol·liciti.

No obstant això, Meteorologia ha assenyalat que ofereix aquest any "per primera vegada" un servei de consultoria meteorològica personalitzat per a cada germanor, confraria o agrupació que així ho sol·liciti, amb garantia d'atenció telefònica les 24 hores del dia en un temps d'atenció contractat que pot fraccionar-se en consultes successives i la possibilitat de rebre alertes per SMS o correu electrònic en l'horari que es desitgi i amb les variables meteorològiques que es sol·licitin.

l'Aemet ha precisat que, en tractar-se d'una consultoria meteorològica individualitzada i personalitzada, és a dir, "no subjecta a difusió general ni vinculada a l'exercici de les funcions públiques de les diferents administracions ", està" obligada "a cobrar" 1 prec io públic "per oferir el pronòstic del temps 'a la carta' per Setmana Santa.

" El preu mitjà del servei d'assessoria és de 36,46 euros (IVA exclòs) al dia, per una atenció de 30 minuts, fraccionables en diverses consultes. Es factura, a més, un càrrec de 14 euros (IVA exclòs) per la disponibilitat de línia telefònica; càrrec que es realitzaria una sola vegada per a tot el període d'informació contractat ", ha concretat.

Finalment, l'Aemet ha subratllat que en els propers dies es posarà en contacte amb germandats i confraries per" aclarir totes aquestes qüestions, conèixer la seva demanda de servei i oferir l'atenció més ajustada a les seves necessitats ".