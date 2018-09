El primer cap de setmana de març continuarà sent plujós a la major part d'Espanya a causa del 'ball de borrasques' iniciat fa uns dies i que es prolongarà durant la setmana que ve, tot i que la intensitat de les precipitacions i dels vents serà menor que la deixada per la borrasca 'Emma', ja instal·lada a les illes britàniques.

la portaveu de l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), Delia Gutiérrez, va assenyalar que el cap de setmana continuarà "sota el radi d'acció de les borrasques atlàntiques, que afectaran pràcticament tot el país, però principalment a la façana atlàntica peninsular ", mentre que el paraigua no serà necessari en l'àrea mediterrània, sobretot el sud-est de la península.

< p> Gutiérrez va explicar que aquest cap de setmana continuarà el 'ball de borrasques' perquè "s'ha obert la porta de l'Atlàntic" a l'entrada de pertorbacions atmosfèriques sense que cap anticicló pugui impedir-ho, de manera que el temps vindrà determinat per "una àrea de baixes pressions amb dos o tres nuclis".

"L'efecte és molt curiós. Hi ha qui ho ha anomenat 'ball de borrasques'. Realment van girant una al voltant de l'altra movent-se des de la península fins a les illes britàniques, des de les illes britàniques cap a l'interior de l'Atlàntic i des de l'interior de l'Atlàntic cap a la península. La sensació que dóna veritablement és que sembla un ball ", ha postil·lat.

Gutiérrez va indicar que sobre Galícia hi ha un gran àrea de baixes pressions que es disgregarà en dos, el segon dels quals s'anirà regenerant a l'Atlàntic i arribarà aquest diumenge a la península. "Són diferents ones atmosfèriques que van donant lloc a nous centres de baixes pressions que es van regenerant amb diferents nuclis, tots ells relacionats i que es mouen de manera curiosa, com una dansa. Les borrasques estan movent-se a l'Atlàntic pràcticament a les nostres latituds ", ha afegit.

TEMPERATURES SUAUS

La portaveu de l'Aemet ha subratllat que aquest cap de setmana hi haurà "diferències molt transitòries" en el temps perquè passaran successives bandes nuvoloses que deixaran pluja i vent, i entre elles apareixeran raigs de sol i pujaran les temperatures, que, en general, seran suaus.

"les temperatures màximes estaran una miqueta per sota dels valors normals i les mínimes una mica per sobre. És el típic del temps ennuvolat, quan el refredament nocturn no és tan gran i no hi ha radiació solar que calenta el dia ", ha apuntat.

En general, aquest cap de setmana estarà marcat per la inestabilitat, precipitacions generalitzades i vents forts provocats pel pas de successius fronts atlàntics. s'espera que les pluges afectin sobretot al vessant atlàntica i els Pirineus, i nevarà per sobre d'entre 1.200 i 1.400 metres.

les temperatures pujaran aquest dissabte a les províncies mediterrànies i cantàbriques, així com la vall de l'Ebre; llavors, els termòmetres marcaran més de 20 graus a les platges de la mediterrània, a més dels arxipèlags. i diumenge baixaran a l'àrea mediterrània i pujaran lleugerament a l'interior del terç oest peninsular, de manera que només hi haurà 20 graus a Canàries, Girona i punts de la vall del Guadalquivir.

SETMANA qUE

D'altra banda, Gutiérrez comentar que la setmana que mantindrà "una situació molt oberta al pas de baixes atlàntiques", de manera que no serà diferent a l'actual. "Es preveu precipitacions per sobre dels valors normals en tota la península excepte la franja cantàbrica, la meitat nord de la costa mediterrània, Balears i Canàries", ha afegit.

De fet, la setmana s'iniciarà amb la mateixa situació d'inestabilitat, precipitacions generalitzades i vents forts. Dilluns i dimarts, les zones amb major probabilitat de precipitacions fortes i persistents són de nou a l'oest de Galícia, l'oest del Sistema Central i Andalusia. A l'àrea mediterrània ia les Canàries les pluges seran poc probables.

Encara que existeix una mica d'incertesa, és probable que dimecres hi hagi una disminució en l'extensió i intensitat de les precipitacions, per tornar a augmentar a partir del dijous. S'espera que les pluges continuïn afectant a gran part de la península, especialment al vessant atlàntica, Andalusia oriental i Pirineus, amb probable intensitat forta i persistència en àmplies zones de Galícia, Andalusia i Extremadura. Només hi haurà temps estable a la Mediterrània i les Canàries.

Les temperatures de la setmana que tendiran a baixar de nit, amb gelades en zones de muntanya de la meitat nord, ia pujar pel dia a partir de dijous. I bufaran vents de component oest amb intervals forts, però menys intensos que els dies anteriors.