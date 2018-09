Agents de la Policia Nacional han desmantellat a Úbeda un punt negre de venda de substàncies estupefaents; un "supermercat" on els toxicòmans podien trobar tot tipus de drogues. El domicili era utilitzat per a elaboració, preparació i distribució de tot tipus de narcòtics. S'ha detingut tres persones en el registre domiciliari realitzat on els agents van confiscar més de 139 grams de marihuana seca preparada per a la seva distribució, 22 grams d'haixix, més de nou grams de cocaïna, així com 2'3 grams d'heroïna, balances de precisió, diferents estris per dosificar la substància estupefaent, cartutxos del calibre 12 i més de 3.500 euros en metàl·lic.

La col·laboració ciutadana, clau de l'èxit policial

Els investigadors van tenir coneixement, a través d'informacions anònimes rebudes, sobre la possible existència d'un domicili que estava sent utilitzat pels seus habitants per a l'elaboració, venda i distribució de droga. Per això es va elaborar un operatiu tendent a la ubicació i neutralització d'aquest punt negre de venda d'estupefaents, trobant diferents obstacles, especialment per la zona on podria estar situada ja que era fàcil detectar la vigilància policial. Durant dies, els investigadors van sotmetre la zona a una discreta vigilància comprovant les successives entrades i sortides dels habitants del domicili registrat, permetent identificar a tres persones.

Amb l'autorització judicial pertinent, es va produir l'assalt del domicili per part d'efectius policials de la Comissaria d'Úbeda, sent recolzats per agents del GOES i Guies Canins, realitzant el registre judicial de l'habitatge on es van requisar més de 139 grams de marihuana seca preparada per a la seva distribució, 22 grams d'haixix, més de nou grams de cocaïna, així com 2'3 grams d'heroïna, balances de precisió, diferents estris per dosificar la substància estupefaent, cartutxos del calibre 12 i més de 3.500 euros en metàl·lic.